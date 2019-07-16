Соболь сорвала минуту молчания в честь женщины, подпись которой подделала

Москва, 16 июля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь сорвала минуту молчания в честь покойного секретаря территориальной избирательной комиссии Арбат Лилии Симанковой, автограф которой подделала в своем подписном листе для выдвижения кандидатом в депутаты Мосгордумы. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись с заседания окружной избирательной комиссии 43 избирательного округа Москвы.

Лилия Симанкова скончалась два месяца назад — 16 мая. Однако подпись женщины появилась в подписном листе Соболь, несмотря на то, что кампания по сбору подписей стартовала в июне. Как сообщили на заседании окружного избиркома, в подписном листе датой рождения Лилии Симанковой был указан 1997 год рождения, что свидетельствует о подделке.

В ОИК по 43-му округу призвали почтить память покойного секретаря избиркома минутой молчания.

«Вы злоупотребляете временем сейчас», — заявила Соболь.

К ней присоединился ее юрист, который начал криками срывать минуту молчания.

Ранее окружной избирком проголосовал за отказ в регистрации Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы. 14 июля Мосгоризбирком отказал юристу «ФБК» в регистрации на выборы. Причиной отказа стала большая доля недействительных подписей в собранных Соболь автографах: 14,67% при допустимом пороге в 10%.

До этого сообщалось, что в подписных листах Соболь оказались «мертвые души». Среди «сторонников» юриста «ФБК» оказались покойные москвичи, которые якобы «подписались» за нее. Подробнее о том, к каким еще методам в кампании по выдвижению прибегала сторонница блогера Навального, Федеральное агентство новостей рассказало в фильме «Анатомия протеста».

Напомним, в июне полиция Москвы обнаружила «штаб» по фальсификации автографов в поддержку Любови Соболь. Один из задержанных «рисовальщиков» рассказал, что им нужно было заполнять по 40 листов в день на троих.