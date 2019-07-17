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Новости Сирии

Сирия итоги за сутки на 17 июля 06.00: стычки между боевиками в Идлибе, гибель 15 сирийцев под ударами коалиции США в Дейр-эз-Зоре

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ВВС международной коалиции

Сирия, 17 июля. Междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции произошли в Идлибе. 15 человек погибли в результате авианалета ВВС коалиции в Дейр-эз-Зоре. Турецкий солдат был убит при взрыве в Иракском Курдистане, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществили боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу боевиков в квартале Хамдания в городе Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): лишилась одного из исламистов северо-восточнее Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в причастности к трем взрывам в Аш-Шаддади на юге Хасаки; совершило вылазку у месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала группу радикалов, ответственных за взрыв в Джиср Аш-Шугуре в Идлибе, произошедший в апреле; вступила в противостояние с «Джейш Аль-Ахрар» на юго-востоке Идлиба.

Международная коалиция: нанесла беспорядочные удары по населенному пункту Аль-Такихи в Дейр-эз-Зоре, погибли 15 человек; задействовала авиацию у сирийско-турецкой границы в Хасаке.

Курды: провели рейды в южной части Хасаки; понесли потери в результате взрыва на трассе Ас-Суккария – Тель-Абьяд в Ракке; арестовали торговца оружием в провинции Хасака.

ВС Турции: лишились одного из солдат при взрыве на севере Ирака.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Западные окраины административного центра региона вновь оказались под ударом исламистов незаконных бандформирований. Согласно данным Twitter-канала (SyriawatanNews), боевики открыли огонь по кварталу Хамдания, в результате чего погиб один из местных жителей. Этот обстрел Алеппо стал третьим за последние двое суток. В свою очередь правительственные войска открыли огонь по фортификационным сооружениям радикалов недалеко от населенного пункта Халса, передавал интернет-портал Baladi-News. Информации об уроне, нанесенном исламистам, до сих пор не поступало.

На северо-востоке провинции в районе населенного пункта Тадеф было обнаружено тело одного из радикалов поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА), застреленного неизвестными. Предполагается, что боевик был убит во время одной из стычек, нередко происходящих в рядах вооруженной оппозиции.

К вечеру поступили сообщения о новой вылазке курдов в зонах контроля протурецких радикалов. Военный источник в Twitter (YPG_OrgCom_) сообщал о подрыве мотоцикла недалеко от города Африн на шоссе, по которому следовал патрульный автомобиль «свободной армии». О последствиях взрыва все еще ничего не известно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Недалеко от города Аль-Бусейра в минувшие сутки прошли рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF), поддерживаемых силами ВВС западной коалиции во главе с США. Согласно данным новостного портала Orient-News, во время преследования одного из высокопоставленных членов «Исламского государства» по прозвищу Хасан Аль-Ибрагим военные самолеты альянса нанесли беспорядочные удары по поселению Аль-Такихи. Несмотря на то, что террориста удалось уничтожить, вместе с ним также погибли 15 гражданских лиц.

Во второй половине дня поступила информация об очередной вылазке джихадистов ИГИЛ1 неподалеку от нефтяного поля Аль-Омар. По сведениям военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), благодаря поддержке ВВС международной коалиции курдам удалось отразить нападение, тем не менее во время столкновений были убиты четыре члена SDF, также пострадали военные западного альянса.

В окрестностях Абу Кемаля продолжились обыски, проводимые военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) с целью выявления и уничтожения подпольных групп ИГИЛ. Как передавал медиапортал Masar Press Agency, несколько подозреваемых в связях с группировкой лиц были задержаны.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В Южном Идлибе в течение всего дня отмечались боевые вылеты ВКС РФ и ВВС Сирии. Они были предприняты в ответ на провокационные действия боевиков, которые сперва направили в зону контроля Сирийской арабской армии (САА) беспилотник, а затем обстреляли населенные пункты Фуру и Хамса на северо-западе соседней провинции Хама. Военный источник в сети Twitter (Kyruer) передавал, что авиаудары союзников пришлись по укреплениям джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аль-Гассания, Джиср Аш-Шугур, Маар-Шурин и Аринба. Также воздушной атаке подверглись позиции радикалов в районе вершины Таль Бардия, сообщал Telegram-канал (hmosyrian1).

Оппозиционные СМИ заявляли о том, что исламистам антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, удалось задержать группу боевиков, ответственных за организацию взрыва в Джиср Аш-Шугуре в апреле, который привел к гибели 13 гражданских лиц.

Во второй половине дня стало известно о междоусобных стычках исламистов в юго-восточной части Идлиба. Агентство новостей ANHA News передавало, что боевики из формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Ахрар» столкнулись в районе населенного пункта Ат-Талиха, в результате чего обе стороны понесли потери как в живой силе, так и в военной технике. Как отмечалось, причиной конфликта стали рейды «Джебхат Ан-Нусры», во время которых была предпринята попытка задержания ряда протурецких радикалов.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Очередной взрыв произошел на севере региона на территориях, оккупированных курдскими вооруженными формированиями. Согласно сведениям агентства новостей Al Nour Radio, автомобиль с группой бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF), патрулировавших этот район, подорвался на мине на шоссе, пролегающем через населенные пункты Ас-Суккария и Тель-Абьяд. Взрыв привел к гибели двух и ранению еще одного из курдских радикалов.

Тем временем курды возобновили рейды вблизи административного центра региона, официальной целью которых является поиск подпольных групп «Исламского государства». Никакой информации о количестве задержанных все еще не поступало. Местные активисты уверены, что под арестом зачастую оказываются безосновательно обвиненные в сотрудничестве с ИГИЛ сирийцы, придерживающиеся антикурдских настроений.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

В первой половине дня поступали данные о трех взрывах, прогремевших в районе города Аш-Шаддади на юге региона. Агентство новостей Al Nour Radio сообщало о том, что после этого к полетам в данном районе приступили американские вертолеты. Предполагаемыми организаторами взрывов считаются боевики «Исламского государства». Позднее в населенном пункте и его окрестностях также состоялись рейды «Демократических сил Сирии» (SDF), о результатах которых до сих пор ничего не известно.

Вблизи сирийско-турецкой границы также фиксировались боевые вылеты ВВС международной коалиции. Самолеты авиации стран Запада были замечены недалеко от города Рас Аль-Айн, передавало новостное агентство Aleppo Media Center.

Ирак

Карта военных действий — Ирак

В Иракском Курдистане накануне продолжилась операция турецких вооруженных сил под названием «Коготь». Информационное агентство SANA News сообщает о том, что один из турецких военнослужащих был убит в результате взрыва СВУ. В установке бомбы протурецкие СМИ обвинили радикалов курдских вооруженных формирований, контролирующих данную территорию. Необходимо напомнить, что иракские власти выступают против вторжения Турции в приграничные районы Иракской Республики и расценивают это как нарушение суверенитета страны.

Тем временем в провинции Киркук Силами народной мобилизации были задержаны два высокопоставленных члена «Исламского государства», стоящих во главе местных «спящих ячеек». Об этом сообщал новостной портал Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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