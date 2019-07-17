Сирия, 17 июля. Междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции произошли в Идлибе. 15 человек погибли в результате авианалета ВВС коалиции в Дейр-эз-Зоре. Турецкий солдат был убит при взрыве в Иракском Курдистане, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществили боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу боевиков в квартале Хамдания в городе Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): лишилась одного из исламистов северо-восточнее Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в причастности к трем взрывам в Аш-Шаддади на юге Хасаки; совершило вылазку у месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала группу радикалов, ответственных за взрыв в Джиср Аш-Шугуре в Идлибе, произошедший в апреле; вступила в противостояние с «Джейш Аль-Ахрар» на юго-востоке Идлиба.

Международная коалиция: нанесла беспорядочные удары по населенному пункту Аль-Такихи в Дейр-эз-Зоре, погибли 15 человек; задействовала авиацию у сирийско-турецкой границы в Хасаке.

Курды: провели рейды в южной части Хасаки; понесли потери в результате взрыва на трассе Ас-Суккария – Тель-Абьяд в Ракке; арестовали торговца оружием в провинции Хасака.

ВС Турции: лишились одного из солдат при взрыве на севере Ирака.

Провинция Алеппо

Западные окраины административного центра региона вновь оказались под ударом исламистов незаконных бандформирований. Согласно данным Twitter-канала (SyriawatanNews), боевики открыли огонь по кварталу Хамдания, в результате чего погиб один из местных жителей. Этот обстрел Алеппо стал третьим за последние двое суток. В свою очередь правительственные войска открыли огонь по фортификационным сооружениям радикалов недалеко от населенного пункта Халса, передавал интернет-портал Baladi-News. Информации об уроне, нанесенном исламистам, до сих пор не поступало.

На северо-востоке провинции в районе населенного пункта Тадеф было обнаружено тело одного из радикалов поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА), застреленного неизвестными. Предполагается, что боевик был убит во время одной из стычек, нередко происходящих в рядах вооруженной оппозиции.

К вечеру поступили сообщения о новой вылазке курдов в зонах контроля протурецких радикалов. Военный источник в Twitter (YPG_OrgCom_) сообщал о подрыве мотоцикла недалеко от города Африн на шоссе, по которому следовал патрульный автомобиль «свободной армии». О последствиях взрыва все еще ничего не известно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Недалеко от города Аль-Бусейра в минувшие сутки прошли рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF), поддерживаемых силами ВВС западной коалиции во главе с США. Согласно данным новостного портала Orient-News, во время преследования одного из высокопоставленных членов «Исламского государства» по прозвищу Хасан Аль-Ибрагим военные самолеты альянса нанесли беспорядочные удары по поселению Аль-Такихи. Несмотря на то, что террориста удалось уничтожить, вместе с ним также погибли 15 гражданских лиц.

Во второй половине дня поступила информация об очередной вылазке джихадистов ИГИЛ1 неподалеку от нефтяного поля Аль-Омар. По сведениям военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), благодаря поддержке ВВС международной коалиции курдам удалось отразить нападение, тем не менее во время столкновений были убиты четыре члена SDF, также пострадали военные западного альянса.

В окрестностях Абу Кемаля продолжились обыски, проводимые военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) с целью выявления и уничтожения подпольных групп ИГИЛ. Как передавал медиапортал Masar Press Agency, несколько подозреваемых в связях с группировкой лиц были задержаны.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе в течение всего дня отмечались боевые вылеты ВКС РФ и ВВС Сирии. Они были предприняты в ответ на провокационные действия боевиков, которые сперва направили в зону контроля Сирийской арабской армии (САА) беспилотник, а затем обстреляли населенные пункты Фуру и Хамса на северо-западе соседней провинции Хама. Военный источник в сети Twitter (Kyruer) передавал, что авиаудары союзников пришлись по укреплениям джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аль-Гассания, Джиср Аш-Шугур, Маар-Шурин и Аринба. Также воздушной атаке подверглись позиции радикалов в районе вершины Таль Бардия, сообщал Telegram-канал (hmosyrian1).

Оппозиционные СМИ заявляли о том, что исламистам антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, удалось задержать группу боевиков, ответственных за организацию взрыва в Джиср Аш-Шугуре в апреле, который привел к гибели 13 гражданских лиц.

Во второй половине дня стало известно о междоусобных стычках исламистов в юго-восточной части Идлиба. Агентство новостей ANHA News передавало, что боевики из формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Ахрар» столкнулись в районе населенного пункта Ат-Талиха, в результате чего обе стороны понесли потери как в живой силе, так и в военной технике. Как отмечалось, причиной конфликта стали рейды «Джебхат Ан-Нусры», во время которых была предпринята попытка задержания ряда протурецких радикалов.

Провинция Ракка

Очередной взрыв произошел на севере региона на территориях, оккупированных курдскими вооруженными формированиями. Согласно сведениям агентства новостей Al Nour Radio, автомобиль с группой бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF), патрулировавших этот район, подорвался на мине на шоссе, пролегающем через населенные пункты Ас-Суккария и Тель-Абьяд. Взрыв привел к гибели двух и ранению еще одного из курдских радикалов.

Тем временем курды возобновили рейды вблизи административного центра региона, официальной целью которых является поиск подпольных групп «Исламского государства». Никакой информации о количестве задержанных все еще не поступало. Местные активисты уверены, что под арестом зачастую оказываются безосновательно обвиненные в сотрудничестве с ИГИЛ сирийцы, придерживающиеся антикурдских настроений.

Провинция Хасака

В первой половине дня поступали данные о трех взрывах, прогремевших в районе города Аш-Шаддади на юге региона. Агентство новостей Al Nour Radio сообщало о том, что после этого к полетам в данном районе приступили американские вертолеты. Предполагаемыми организаторами взрывов считаются боевики «Исламского государства». Позднее в населенном пункте и его окрестностях также состоялись рейды «Демократических сил Сирии» (SDF), о результатах которых до сих пор ничего не известно.

Вблизи сирийско-турецкой границы также фиксировались боевые вылеты ВВС международной коалиции. Самолеты авиации стран Запада были замечены недалеко от города Рас Аль-Айн, передавало новостное агентство Aleppo Media Center.

Ирак

В Иракском Курдистане накануне продолжилась операция турецких вооруженных сил под названием «Коготь». Информационное агентство SANA News сообщает о том, что один из турецких военнослужащих был убит в результате взрыва СВУ. В установке бомбы протурецкие СМИ обвинили радикалов курдских вооруженных формирований, контролирующих данную территорию. Необходимо напомнить, что иракские власти выступают против вторжения Турции в приграничные районы Иракской Республики и расценивают это как нарушение суверенитета страны.

Тем временем в провинции Киркук Силами народной мобилизации были задержаны два высокопоставленных члена «Исламского государства», стоящих во главе местных «спящих ячеек». Об этом сообщал новостной портал Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.