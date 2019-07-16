Климкин предлагает сделать украинский язык официальным в ООН

Киев, 16 июля. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что готов предложить ООН украинский язык в качестве официального.

«Можем, собственно, и ООН наш язык в качестве официального предложить. А что, Украина тоже основатель», — написал он на своей странице в Facebook.

Климкину не понравился тот факт, что во вторник представитель России будет выступать в ООН на русском языке. Он напомнил, что при создании ООН в 1945 году Устав организации был издан в том числе и на русском, а в 1946 году она стала одним из официальных языков организации. При этом он отметил, что СССР как основателя Организации уже не существует. По словам Климкина, пришло время пересмотреть эту систему.

Глава украинского МИДа напомнил, что его ведомство продвигает различные инициативы по утверждению украинского языка и транслитерации. В частности, изменилось написание столицы страны с Kiev на Kyiv. В связи с этим он предлагает и ООН сделать украинский язык официальным.

Подводя итог, Климкин поздравил украинцев с принятием языкового закона.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью RT обратил внимание на то, что Климкин неоднократно «высказывал различные одиозные предложения, в том числе нарушающие международное право».

«Сегодня вступил в силу закон об украинском языке. Естественно, в ООН никогда не пойдут на то, чтобы язык дискриминации стал в организации официальным», — сказал Водолацкий.

Закон о госязыке, подписанный пятым президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля. Согласно документу, украинский язык необходимо использовать во всех сферах жизни. Оппозиционные силы в стране уверены, что принятый закон негативно влияет на общество, так как лишает другие языки защиты, предусмотренной конституцией страны.

Закон о госязыке предполагает создание специальной «языковой комиссии», задача которой будет заключаться в наблюдении за применением украинского языка. Кроме того, на Украине планируют ввести экзамены для чиновников на уровень знания государственного языка.

Как сообщала «Газета.ру», оппозиционные депутаты Верховной рады внесли проект об отмене закона о государственном языке.