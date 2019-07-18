«Племянник» Вайкуле: Если Лайма даст платный концерт в Крыму — будет уголовное дело

Фестиваль «Лайма Вайкуле. Рандеву в Юрмале 2019» пройдет на знаменитом Рижском взморье с 18 по 21 июля. Приедут исполнители из стран бывшего СССР, будет участвовать много российских артистов.

Этому событию посвящена значительная часть публикации, герой которой — латвийский политик Янис Кузинс — давний друг Федерального агентства новостей. Но, признаемся, мы не знали, что он является родственником известной певицы, народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле. Напомним, Вайкуле, возможно, непреднамеренно, недавно спровоцировала скандал непродуманными заявлениями о Крыме, о чем напомнил в своем интервью Кузинс, который называет себя племянником певицы.

Согласно его версии, они действительно находятся в родстве (Кузинс утверждает, что его прадед — родной брат деда Лаймы), но в достаточно дальнем. Поэтому слово «племянник» мы предпочтем взять в кавычки. Если уважаемая Лайма Станиславовна захочет высказать свое мнение по обсуждаемым темам или опровергнуть родство с Кузинсом, ФАН с удовольствием предоставит ей такую возможность.

С Янисом Кузинсом специально для Федерального агентства новостей побеседовал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян. В ходе беседы был затронут и скандальный «крымский» демарш Лаймы.

— В Юрмале стартует очередное «Рандеву» Лаймы. Довольны ли вы, что вашей родственнице удалось сохранить дух «Новой волны», которая несколько лет назад покинула Латвию?

— Да, она большой патриот Юрмалы, как и я.

В годы оттепели в Латвии (во времена нормальных отношений с РФ. — Прим. ФАН) я был председателем комитета по культуре и образованию Юрмальской городской думы. В ту пору мы российские фестивали поддерживали, даже финансово.

Речь идет не только о «Новой волне», но и о КВН, Comedy Club и других. Моей идеей было проводить в Юрмале турнир по пляжному футболу. Это было совместное соревнование РФС (Российского футбольного союза) и ЛФФ (Латвийской футбольной федерации). Благодаря личной поддержке вице-президента РФС Сергея Анохина турнир стал международным.

После событий 2014 года на Украине МИД Латвии внес ряд российских артистов в черный список и фестивали ушли из Юрмалы. Но остались зрители, которые любят российскую эстраду. Речь идет о 40% русскоговорящих жителей Латвии и туристах из бывшего СССР, которые каждый год ждут в гости российских звезд. Ради них и на благо города Лайма старается, за что получает критику и из России (певица в одном из интервью заявляла, что продюсер Игорь Крутой на нее до сих пор обижается), и в Латвии от местных националистов.

— Заявление Лаймы, что она не приедет в Крым из-за того, что в Латвии существует запрет на посещение этого российского полуострова, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Существует ли такой запрет либо другая форма ограничения для жителей Латвии на посещение Крыма?

— После того, как я посетил V Юбилейный Ялтинский международный экономический форум, МИД Латвии прислал мне официальную бумагу, что Латвия не рекомендует посещать Крым. Меня известили, что посольство Украины прислало письмо, в котором было указано, что мне закрывается въезд на Украину и что против меня даже может быть открыто уголовное дело за незаконное посещение Крыма без разрешения Украины.

(В мае 2019 года Янис Кузинс был внесен в списки скандально известного украинского сайта «Миротворец».)

Потом меня вызвали в Службу государственной безопасности (СГБ Латвии) и объяснили, что в Крым ехать нежелательно. И главное — мне как представителю Visit Russia (программа продвижения турпотенциала России) запрещено рекламировать туристические поездки в Крым.

Такая же ситуация с Лаймой. Любой бизнес в Крыму для граждан Латвии запрещен, то есть, если Лайма даст платный концерт в Крыму, будет продавать там свои диски или получит авторский гонорар, будет уголовное дело, которое откроет наша СГБ. Лайма не юрист, она просто не смогла точно объяснить, каковы будут последствия, если она посетит Крым с концертом.

— Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит на Украине?

— После госпереворота 2014 года началась гражданская война на востоке Украины, нацизм на западе, смута и коррупция в Киеве, в смуте народ избрал актера президентом. Какой он будет — пока неясно. Или как (40-й президент США) Рональд Рейган, или как император Нерон, который ради забавы сжег Рим.

Соседи Украины — РФ, Венгрия и Польша — спасают из этого «Титаника» своих, это нормально. Многие спасаются сами. Люди переезжают в Латвию и другие страны ЕС.

— Президент России Владимир Путин наградил вас грамотой и памятной медалью, вы также встречались с представителем МИД РФ Марией Захаровой. Расскажите, при каких обстоятельствах это происходило?

— Да, меня как руководителя делегации Латвии на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи в 2018 году президент РФ Владимир Путин наградил за вклад в организацию группы из Латвии и работу с молодыми соотечественниками.

В отборе от Латвии на фестиваль участвовали 300 желающих, поехали 90 самых активных. Примечательно, что 30% из них — это латыши, которые родились уже после распада СССР. С Марией Захаровой я познакомился в Салехарде в 2018 году на Международном циркумполярном конгрессе средств массовой информации «Арктический медиамир», где с делегацией журналистов мы посетили Сабетту — терминал «Ямал СПГ».

В ходе того форума мы поговорили о свободе слова в Латвии, ситуации в российских СМИ. Также мы обсудили, что для межгосударственных отношений двери России открыты и представителей Латвии 9 мая в России всегда ждут. Обсудили тему упрощения визового режима между РФ и ЕС. Речь идет об электронных визах и желании туристических компаний работать с консульством без посредников, что значительно удешевит визы.

— Этой весной вы подавали в Европарламент петицию в защиту российских артистов, которым запрещен въезд в страны Балтии. Чем завершилась эта история?

— После выборов в Европарламент поменялся состав комитета по петициям и заместителями комитета были избраны русские депутаты из Латвии и Эстонии — Татьяна Жданок и Яна Тоом. Надеюсь на их поддержку моей петиции.

— Расскажите о политической деятельности. Ваше движение «Новое согласие» не преодолело 5%-ный барьер на выборах в Европарламент. Есть ли у вас планы продолжать политическую борьбу во главе вашего движения?

— У нас были и взлеты, и падения. Под названием «Родина» у нашего движения были хорошие результаты, но в Латвии многое зависит от поддержки российских СМИ.

В свое время такой поддержкой заручился бывший мэр Риги Нил Ушаков, партия которого заключила договор с «Единой Россией». Ушакова на Первом балтийском канале, который ретранслирует передачи Первого канала, стали показывать каждый день.

Однако в итоге он оказался ненадежным товарищем. После событий с Крымом он разорвал договор с ЕР, заключил соглашение с республиканцами США Джоном Маккейном и Линдси Грэмом, не признал Крым российским, голосовал против России в ПАСЕ и даже из бюджета Риги помогал украинским националистам и ветеранам Waffen SS.

Моя партия видит, что русские в Латвии брошены на произвол судьбы, русские школы закрывают. Им нужны защитники, и мне — как латышу и латгалцу — легче их защитить в Латвии, чем им самим.

Мой дед пошел добровольцем в Красную армию, другой дед воевал за Россию в кавалерии в Первую мировую. За ту же Россию во время Великой Отечественной он попал в концлагерь Даугавпилсского гетто.

Так что я надеюсь, что и потенциальные спонсоры, и избиратели будут смотреть на дела, а не на слова, а в Кремле пересмотрят приоритеты, кого лучше поддерживать — патриота латвийско-российских отношений или кого-то другого.

— Были ли у вашего деда или вашего отца интересные истории, связанные с родней Лаймы Вайкуле?

— У нас не было очень близких отношений с Лаймой Вайкуле. Мою бабушку Лудвигу Вайкуле отец Лаймы познакомил со своим коллегой Адолфом Бицансом, они в милиции начали работать в 1940 году, с момента прихода советской власти, потом вместе воевали. Мама Лаймы была заведующей гастрономом в Юрмале, Дубулты. А я в Дубулты вырос, бабушка с дедушкой жили с нами, поэтому маму Лаймы Янину мы видели часто.

Мой отец был начальником пожарной охраны в Юрмале и свою двоюродную сестру видел только по долгу службы на концертах. Потом я уже сам к ней подошел во время «Новой волны», было немного волнительно. Мне позже позвонила ее мама, спрашивала про нашу семью.

— Вы вспомнили, что во времена Великой Отечественной войны мы вместе воевали, истребляли нацизм. Могли ли вы представить, что все это вернется в стране бывшего СССР? Как вы думаете, стоит ли России проводить телемосты с бывшими республиками СССР? Нужно ли гражданам наших стран снова общаться, хотя бы посредством телемостов?

— Смотрите, «Бессмертный полк» проводится по всему миру, 9 Мая празднуют официально или нет, но во всех республиках бывшего СССР. Эти мосты и есть наши культурные связи, и фестиваль Лаймы — тоже мост.

Нужно продолжать, нас связывает не только СССР, но и Российская империя, общая вековая история, а смуту между нами сеяли всегда, и всегда мы объединялись и побеждали врага, которому была важна не дружба с нами, а наши богатства, ресурсы — природные и людские.