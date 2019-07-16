Сирия, 16 июля. Курды организовали новый взрыв в Африне. Почти 1400 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за последние сутки. Вылазка ИГ1* у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре привела к гибели бойцов SDF****, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают осуществлять боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по военным объектам боевиков в северной части Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): пережила новую вылазку курдов вблизи города Африн.

Курды: понесли потери в результате столкновений с террористами ИГ в районе поля Аль-Омар к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

«Хашд Аш-Шааби»: задержали двух джихадистов ИГ в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Алеппо

В северо-западной части провинции произошла очередная вылазка курдских радикалов, действующих в рамках операции «Гнев оливок». Военный источник в сети Twitter (RisboLensky) обнародовал видеозапись, на которой запечатлен взрыв СВУ, установленного на мотоцикле, припаркованном на обочине шоссе. Согласно сведениям Twitter-канала (YPG_OrgCom_), бомба была активирована дистанционно в момент проезда патрульного автомобиля боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА). Инцидент произошел недалеко от города Африн. Никакой информации о потерях в рядах протурецких исламистов пока не поступало. Напомним, подпольная деятельность курдов в Африне и других районах Алеппо, оккупированных поддерживаемыми Турцией группировками, направлена на нанесение как можно большего урона джихадистам. Однако жертвами вылазок курдов также нередко становятся и мирные жители. Так, взрывы двух автомобилей в Африне на прошлой неделе обернулись гибелью 11 гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал подробности о последствиях столкновений между поддерживаемыми силами международной коалиции курдскими отрядами и террористами «Исламского государства»1 в районе месторождения Аль-Омар. По данным SOHR, боевики террористической группировки совершили атаку на авиабазу, занимаемую силами западного альянса. Нападение было отбито, однако в ходе вооруженного противостояния погибли как минимум четыре бойца «Демократических сил Сирии»**** (SDF), также пострадали несколько членов проамериканской коалиции.

Провинция Даръа

Новая партия перемещенных лиц вернулась в Сирию с территории иностранных государств. В соответствии с данными, представленными на брифинге Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, за сутки из Ливана в САР через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыли 374 человек. Еще 1022 сирийца пересекли контрольно-пропускной пункт «Насиб» на границе с Иорданией. Напомним, ежедневно в Сирию возвращаются сотни гражданских лиц, которые были вынуждены покинуть родные районы после их захвата боевиками вооруженной оппозиции или террористами «Исламского государства», однако масштабные освободительные операции Сирийской арабской армии (САА), в ходе которых были освобождены обширные территории, позволили им не опасаться за свою безопасность на родине.

Провинция Хама

ВКС РФ продолжают атаковать укрепрайоны исламистов вооруженной оппозиции на границах «Большого Идлиба». Как передает интернет-портал Masar Press Agency, авиаудары пришлись по огневым позициям исламистов недалеко от населенного пункта Аз-Залакият в северной части Хамы. В то же время артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по местам базирования джихадистов в районе населенных пунктов Аль-Хамидия, Аль-Мансура и Аль-Дакмак в долине Аль-Габ, передает Twitter-канал (SyriawatanNews).

Между тем оппозиционные источники вновь приступили к публикации неподтвержденных сведений о потерях в рядах правительственных подразделений. Так, медиапортал Step News Agency заявляет, что несколько сирийских солдат якобы были ранены во время обстрела боевиков в районе населенного пункта Аль-Хаваш.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что иракские ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» провели новую операцию по поиску так называемых спящих ячеек «Исламского государства» в провинции Киркук. Обследование пустынных областей региона привело к задержанию двух террористов, занимавших высокие посты в рядах группировки. В ближайшее время арестованные джихадисты предстанут перед судом. Напомним, о полном уничтожении ИГИЛ1 в Ираке было объявлено в конце 2017 года, тем не менее часть боевиков ушла в подполье и до сих пор представляет угрозу для стабилизации обстановки в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.