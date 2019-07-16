Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия новости 16 июля 22.30: вылазка ИГ* в Дейр-эз-Зоре привела к потерям SDF, курды организовали взрыв в Африне

46
0 Оставить комментарий

Боевики ИГ

Сирия, 16 июля. Курды организовали новый взрыв в Африне. Почти 1400 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за последние сутки. Вылазка ИГ1* у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре привела к гибели бойцов SDF****, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают осуществлять боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по военным объектам боевиков в северной части Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА):  пережила новую вылазку курдов вблизи города Африн.

Курды: понесли потери в результате столкновений с террористами ИГ в районе поля Аль-Омар к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

«Хашд Аш-Шааби»: задержали двух джихадистов ИГ в провинции Киркук в Ираке.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

В северо-западной части провинции произошла очередная вылазка курдских радикалов, действующих в рамках операции «Гнев оливок». Военный источник в сети Twitter (RisboLensky) обнародовал видеозапись, на которой запечатлен взрыв СВУ, установленного на мотоцикле, припаркованном на обочине шоссе. Согласно сведениям Twitter-канала (YPG_OrgCom_), бомба была активирована дистанционно в момент проезда патрульного автомобиля боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА). Инцидент произошел недалеко от города Африн. Никакой информации о потерях в рядах протурецких исламистов пока не поступало. Напомним, подпольная деятельность курдов в Африне и других районах Алеппо, оккупированных поддерживаемыми Турцией группировками, направлена на нанесение как можно большего урона джихадистам. Однако жертвами вылазок курдов также нередко становятся и мирные жители. Так, взрывы двух автомобилей в Африне на прошлой неделе обернулись гибелью 11 гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал подробности о последствиях столкновений между поддерживаемыми силами международной коалиции курдскими отрядами и террористами «Исламского государства»1 в районе месторождения Аль-Омар. По данным SOHR, боевики террористической группировки совершили атаку на авиабазу, занимаемую силами западного альянса. Нападение было отбито, однако в ходе вооруженного противостояния погибли как минимум четыре бойца «Демократических сил Сирии»**** (SDF), также пострадали несколько членов проамериканской коалиции.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Новая партия перемещенных лиц вернулась в Сирию с территории иностранных государств. В соответствии с данными, представленными на брифинге Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, за сутки из Ливана в САР через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыли 374 человек. Еще 1022 сирийца пересекли контрольно-пропускной пункт «Насиб» на границе с Иорданией. Напомним, ежедневно в Сирию возвращаются сотни гражданских лиц, которые были вынуждены покинуть родные районы после их захвата боевиками вооруженной оппозиции или террористами «Исламского государства», однако масштабные освободительные операции Сирийской арабской армии (САА), в ходе которых были освобождены обширные территории, позволили им не опасаться за свою безопасность на родине.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

ВКС РФ продолжают атаковать укрепрайоны исламистов вооруженной оппозиции на границах «Большого Идлиба». Как передает интернет-портал Masar Press Agency, авиаудары пришлись по огневым позициям исламистов недалеко от населенного пункта Аз-Залакият в северной части Хамы. В то же время артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по местам базирования джихадистов в районе населенных пунктов Аль-Хамидия, Аль-Мансура и Аль-Дакмак в долине Аль-Габ, передает Twitter-канал (SyriawatanNews).  

Между тем оппозиционные источники вновь приступили к публикации неподтвержденных сведений о потерях в рядах правительственных подразделений. Так, медиапортал Step News Agency заявляет, что несколько сирийских солдат якобы были ранены во время обстрела боевиков в районе населенного пункта Аль-Хаваш.

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что иракские ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» провели новую операцию по поиску так называемых спящих ячеек «Исламского государства» в провинции Киркук. Обследование пустынных областей региона привело к задержанию двух террористов, занимавших высокие посты в рядах группировки. В ближайшее время арестованные джихадисты предстанут перед судом. Напомним, о полном уничтожении ИГИЛ1 в Ираке было объявлено в конце 2017 года, тем не менее часть боевиков ушла в подполье и до сих пор представляет угрозу для стабилизации обстановки в стране.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров