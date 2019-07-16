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Небензя заявил, что украинский закон о языке нарушает минские договоренности

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Небензя заявил, что украинский закон о языке нарушает минские договоренности

Москва, 16 июля. Украинский закон о языке прямо нарушает комплекс мер по минским договоренностям, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

По его мнению, вступивший в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, «прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей, одобренного резолюцией Совета безопасности 2202».

Также Небензя призвал членов Совбеза дать беспристрастную оценку украинскому закону о языке.

Напомним, во вторник на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах.

Новый президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что после вступления в должность оценит закон о языке на предмет его соответствия принципам соблюдения прав человека.

Ранее лидер движения русских украинцев «Парус», журналист Юрий Кот в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что закон о языке свидетельствует об отсутствии демократичности на Украине и несоответствии европейским ценностям.

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