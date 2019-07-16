В НАТО не смогли объяснить свои угрозы в адрес РФ из-за приостановления ДРСМД

В НАТО решили, что ответят России «эффективным сдерживанием», если до 2 августа «проверяемым и прозрачным образом» РФ не вернется к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Эти слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им 26 июня на пресс-конференции после встречи министров обороны стран НАТО, процитировал официальный представитель Альянса в ответ на запрос Федерального агентства новостей.

Выступая 15 июля в Университете Торонто, Столтенберг заявил, что «Россия не показала никаких признаков, что она вернется к выполнению соглашения ДРСМД до крайнего срока — 2 августа... Если Россия не вернется к выполнению [договора], то мы ответим взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием».

“Russia has shown no sign” they’ll come back into compliance with the #INFTreaty before the 2 August deadline, says @NATO Secretary General Jens Stoltenberg. “If Russia doesn’t come back into compliance, we will respond... in a measured way, with credible & effective deterrence.” pic.twitter.com/P4pJlsntvI — Dylan P. White (@dylanpwhite) 15 июля 2019 г.

ФАН направило запрос в НАТО с просьбой пояснить, кто установил для России крайнюю дату 2 августа, о которой говорит Столтенберг, подписано ли в отношении этой даты какое-либо международное соглашение и какое именно «эффективное сдерживание» имеется в виду?

Официальный представитель НАТО Симон де Мансо в ответ на запрос подтвердила, ссылаясь на Столтенберга, что в начале февраля США начали выход из ДРСМД.

«Этот процесс завершится 2 августа, — пояснили в НАТО. — Таким образом, 2 августа больше не существует Договора о РСМД, если только Россия проверенным и прозрачным образом не вернется к соблюдению [договора]».

В НАТО также подтвердили, что «все союзники» дружно согласились с тем, будто Россия нарушает свои обязательства по договору и поэтому поддерживают решение США выйти из ДРСМД ко 2 августа.

«Мы сказали, что так продолжаться не может, — заявил глава Альянса, которого процитировала де Мансо. — Соединенные Штаты соблюдают Договор о РСМД, а Россия продолжает его нарушать. И поэтому все союзники в первую очередь согласились с тем, что РФ нарушает правила, и сделали это также на основе независимой разведки».

Как ранее уже отмечало ФАН, данными упомянутой «независимой разведки» являются фотоснимки с обычных коммерческих спутников, причем на этих «разведданных» отсутствовали время предполагаемого пуска и точки приземления российской ракеты.

Более того, в январе Минобороны РФ провело специальный брифинг, в рамках которого военным атташе и журналистам была продемонстрирована ракета 9М729, к которой США высказывают свои претензии. В ходе брифинга иностранным специалистам были подробно разъяснены технические характеристики ракеты. Военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители ЕС и миссии НАТО брифинг Минобороны по 9М729 проигнорировали.

В НАТО отказались прокомментировать, какие именно будут последствия для России после 2 августа, и рекомендовали изучить пресс-конференцию Столтенберга от 27 июня.

«Я не буду комментировать конкретные возможные ответы НАТО, — сказал тогда генсек организации. — Сегодня у нас есть ядерное сдерживание в НАТО, что никоим образом не противоречит Договору о РСМД, но я не буду вдаваться в подробности о том, как мы можем отреагировать, просто потому, что наша главная идея заключается в том, что у нас еще есть возможность сохранить договор».

Единственный способ для России избежать «эффективного сдерживания» в свой адрес — это немедленно приступить к уничтожению ракет SSC-8 (9М729 по российской номенклатуре), заявляют в НАТО.

«И это зависит от России, — убеждает Столтенберг. — Потому что в Европе нет новых американских ракет, а есть новые российские ракеты. Время уходит… Так что это наше главное сообщение».

Тем не менее глава НАТО все-таки довольно прозрачно намекнул на то, какими именно могут быть меры по «взвешенному, надежному и эффективному сдерживанию» России.

«Кибертехнологии иллюстрируют для НАТО важность изменяться, — заявил Столтенберг в университете Торонто. — Новые технологии изменят войну так же фундаментально, как и промышленная революция. НАТО отвечает на эти запросы».

На вопрос ФАН о том, можно ли расценивать это заявление НАТО как готовность осуществлять против России кибероперации, подобные той, которую US Cyber Command провело в ноябре прошлого года, в аппарате военно-политической организации никакого пояснения не предоставили.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ДРСМД под предлогом того, что Москва не соблюдает своих обязательств. При этом доказать, в чем именно Россия нарушила соглашение, американская сторона так и не смогла, все обвинения остаются голословными. РФ в свою очередь поднимает вопрос о разработке Америкой нарушающих ДРСМД ракет-мишеней с 1999 года, ударных беспилотников — с 2001 года, развертывании пусковых установок Мк-41 под крылатые «Томагавки» — с 2014 года.