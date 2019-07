В НАТО не смогли объяснить свои угрозы в адрес РФ из-за приостановления ДРСМД

В НАТО решили, что ответят России «эффективным сдерживанием», если до 2 августа «проверяемым и прозрачным образом» РФ не вернется к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Эти слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им 26 июня на пресс-конференции после встречи министров обороны стран НАТО, процитировал официальный представитель Альянса в ответ на запрос Федерального агентства новостей.

Выступая 15 июля в Университете Торонто, Столтенберг заявил, что «Россия не показала никаких признаков, что она вернется к выполнению соглашения ДРСМД до крайнего срока — 2 августа... Если Россия не вернется к выполнению [договора], то мы ответим взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием».

"Russia has shown no sign" they'll come back into compliance with the #INFTreaty before the 2 August deadline, says @NATO Secretary General Jens Stoltenberg. "If Russia doesn't come back into compliance, we will respond... in a measured way, with credible & effective deterrence."