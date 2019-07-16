«АЛРОСА» подписала соглашение о создании алмазного СП в Зимбабве

Москва, 16 июля. Российская компания «АЛРОСА» и национальная алмазодобывающая компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) по разработке алмазных месторождений на территории африканской страны. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «АЛРОСА».

В соответствии с условиями соглашения, российская компания получила контрольный пакет — 70% — на разработку greenfield проектов, зимбабвийская сторона — 30%. Отмечается, что в первую очередь задачей совместного предприятия станет геологоразведка greenfield месторождений. Также указано, что СП сможет работать не только в пределах уже имеющихся у ZCDC лицензий, а на территории всей страны.

Как отметил заместитель генерального директора «АЛРОСА» Владимир Марченко, стороны нацелены на плодотворную работу по геологоразведке и последующей добыче алмазов.

«Наши специалисты работают в Зимбабве уже более трех месяцев, а власти страны оказывают им значительную поддержку. Проекты, которые мы определили для работы в рамках СП, очень разные, часть из них начнет активную деятельность этой осенью. Из уже действующих месторождений для разработки мы предварительно рассматриваем площади, расположенные в регионе Чиманимани», — отметил он.

Напомним, в декабре 2018 года «АЛРОСА» учредила в Зимбабве дочернюю компанию ALROSA (ZIMBABWE) Limited.