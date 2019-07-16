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Соболь на заседании ОИК призвала последователей устраивать беспорядки и нарушать закон

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Соболь на заседании ОИК призвала последователей устраивать беспорядки и нарушать закон

Москва, 16 июля. Соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму, призвала своих сторонников к беспорядкам. С таким возмутительным призывом скандальная активистка выступила на заседании окружной комиссии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Потерпевшая крах в «политической карьере» Соболь призвала своих соратников нарушить закон.

Мосгоризбирком 14 июля отказал протеже Навального в регистрации кандидатом в МГД в 43-м избирательном округе. Во вторник аналогичный вердикт вынесла окружная комиссия.

Такое решение было принято в связи с тем, что в подписных листах Соболь было обнаружено 14,67% недействительных подписей. При этом допустимый уровень брака, согласно законодательству, составляет десять процентов.  Из собранных Соболь 4940 подписей недействительными были признаны 725 автографов.

Ранее стало известно, что в Москве работала группа активистов, которая в одной из столичных квартир рисовала подписи в пользу Соболь и других оппозиционных кандидатов. Помимо этого, в подписных листах правой руки Навального оказались «мертвые души»: умершие москвичи, которые якобы поддерживают юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и оставляют за нее свою подпись.

Федеральное агентство новостей рассказало в фильме «Анатомия протеста» о методах работы сторонницы Навального, которые она использовала в ходе своей избирательной кампании.

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