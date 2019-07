Российские истребители в США назвали самыми быстрыми в истории

Москва, 16 июля. Американский портал составил рейтинг самых быстрых истребителей за всю историю военной авиации, включив в него три российских истребителя.

Портал We Are The Mighty первое место отдал американскому беспилотному орбитальному кораблю Boeing X-37, скорость которого может достигать до 25 Маха в верхних слоях атмосферы. На втором месте расположился истребитель-перехватчик МиГ-25 (Foxbat в кодификации НАТО). Он развивает скорость до 3,2 Маха. Тройку лидеров замыкает американский F-15E Strike Eagle, он способен разгоняться до 4855 км/ч.

На четвертой строчке оказался российский МиГ-31, который был разработан в 1970-е годы. В настоящее время в составе ВКС РФ есть более 250 модификаций этого самолета, его скорость может достигать 4817 км/ч. Пятое место у российского тяжелого истребителя четвертого поколения Су-27 (Flanker-B в кодификации НАТО). Он поднялся в воздух впервые в 1977 году. Максимальная скорость истребителя составляет 4017 км/ч.

Ранее сообщалось, что ВКС России в текущем году получит обновленный истребитель пятого поколения Су-57, который предназначен для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первая серийная партия будет включать в себя 12 самолетов.

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что мощность ракетного вооружения, которым оснащен самолет, в два раза больше, чем у Су-57 четвертого поколения. по его словам, обновленный истребитель будет способен нанести удары по целям, которые расположены вне зоны действия ПВО противника.