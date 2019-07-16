Митрохину отказали в регистрации кандидатом в депутаты МГД

Москва, 16 июля. Сергею Митрохину отказали в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы. Соответствующее решение приняла окружная избирательная комиссия.

Ранее Мосгоризбирком признал недействительными 618 подписей в поддержку Митрохина. В ответ он заявил, что будет обжаловать это решение.

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло рассказал, что в подписных листах за Митрохина оказался «автограф» жительницы Москвы, которая скончалась два года назад.

Напомним, Сергей Митрохин собирался выдвигаться на выборы в Мосгордуму по 43-му округу столицы. По этому же округу намеревалась баллотироваться и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. 14 июля Мосгоризбирком отказал Митрохину и Соболь в регистрации из-за высокого брака среди их подписей. Большое количество «брака» также было обнаружено в подписных листах Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

Стоит отметить, что все «кандидаты из команды Навального», включая Илью Яшина и Любовь Соболь, были пойманы на фальсификации подписных листов. Подробнее о том, к каким методам в кампании по выдвижению прибегали сторонники блогера, Федеральное агентство новостей рассказало в фильме «Анатомия протеста».

В июне сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек по подозрению в «рисовке» подписных листов в поддержку Любови Соболь.

16 июля во время встречи с руководством ЦИК Сергей Митрохин потребовал «принять политическое решение» и зарегистрировать всех кандидатов, тем самым прямо нарушив закон. Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что Митрохин, оказывая давление на орган власти, вступает в конфликт с законом.