Депутат рассказал, как «Яндекс» поможет изменить законодательство

Компания «Яндекс» может войти в состав рабочей группы фракции «Единой России» по подготовке законопроектов о цифровой экономике. Специалисты помогут депутатам познакомиться с последними достижениями в этой сфере, а также направят по пути ее качественного регулирования для реализации поручения российского лидера Владимира Путина.

Первый заместитель руководителя фракции Адальби Шхагошев дал интервью Федеральному агентству новостей. Он рассказал о том, каких законодательных перемен ожидать россиянам и какую роль в этом сыграют представители крупных компаний-разработчиков.

Не один десяток законов

— Адальби Люлевич, Владимир Путин поставил перед Государственной думой задачу в приоритетном порядке рассмотреть этой осенью законопроекты о цифровой экономике. О необходимости консультаций депутатов с экспертами в IT-сфере для эффективной проработки этих вопросов говорил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Какие действия предпринимает фракция в этом направлении?

— Этой осенью Государственная дума планирует принять целый комплекс законопроектов, лежащий в плоскости цифровой экономики, — не один десяток. В связи с этим Вячеслав Викторович поставил перед парламентариями задачу быть максимально погруженными в вопрос. И сегодня депутаты внутрифракционой группы встретились с генеральным директором «Яндекса» Еленой Буниной.

Мы поднимали вопросы, связанные со сферой транспорта, защитой данных — и персональных, и так называемых «больших». Мы рассчитываем создать рабочие группы на базе фракции по этим направлениям, чтобы эксперты компании приходили к нам для обсуждения актуальных вопросов.

— Фракция планирует самостоятельно выступить с законодательными инициативами в этой области или данная работа проводится исключительно для качественной доработки тех документов, которые правительство готовит к внесению?

— И то и другое. Естественно, что такие встречи помогут нам «шлифовать» те законопроекты, которые мы получим со стороны, в частности, правительства. Однако такие консультации приведут и к подготовке собственных проектов.

Инициативы могут быть подготовлены в том числе по итогам сегодняшнего общения. У нас очень много депутатов-профессионалов в своей области, они задавали интересующие их вопросы. Например, по направлению транспорта — бывший министр транспорта Виталий Борисович Ефимов.

Елена Игоревна была не одна, с ней было несколько советников, руководителей проектов «Яндекса». Нам, например, рассказали, что в некоторых регионах сейчас тестируют специальные камеры, которые могут определять, насколько устал водитель. В определенный момент они могут не выдавать ему разрешение выезжать на маршрут.

Безопасное движение вперед

— Когда «Единая Россия» планирует внести свои законопроекты?

— Я думаю, что в осеннюю сессию. Об этом говорил и Вячеслав Викторович — есть законы, которые мы должны были принять уже вчера. Однако мы не будем спешить, так как необходимо соблюсти баланс: движение вперед не должно быть в ущерб безопасности. Сегодня все спикеры говорят, что у России, учитывая те наработки, которые уже есть, все шансы занять лидирующие позиции в цифровой экономике, но достичь их возможно только при условии соблюдения условия этого баланса.

— Планируете ли вы встречаться и с представителями других компаний, занимающихся разработками в сфере цифровой экономики?

— Безусловно. Чем больше мероприятий мы проведем с профессионалами, с теми, кто занимается новациями, тем более подготовленными будем.