Горизбирком Петербурга зарегистрировал кандидатов, которым отказали на муниципальных выборах. ФАН-ТВ

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании рассмотрела жалобы кандидатов, которым отказали в регистрации муниципальные избирательные комиссии в нескольких районах города.

В результате городская избирательная комиссия отменила 14 решений местных избиркомов. Девять кандидатов были зарегистрированы прямо на заседании, еще пять человек должны быть зарегистрированы ИКМО через несколько дней.

Члены комиссии одной из первых рассмотрели жалобу по округу Введенский от Максима Баранова. Мнения членов комиссии разделились, одни настаивали на том, что он нарушил закон об одновременности подачи документов. Если документ не представлен своевременно, то регистрация не может быть произведена. Жалоба должна быть оставлена без удовлетворения, уверены они. Другие настаивали, что в округе Введенский долгое время не были обнародованы результаты регистрации кандидатов в депутаты, все проводилось в спешке, кандидатам не разъяснили их избирательные права. Ошибки избирательной комиссии не должны возлагаться на кандидатов. Однако большинством голосов было принято решение в отказе регистрации. Всего из двадцати рассмотренных жалоб от кандидатов петербургских муниципальных округов 14 было отменено. Ранее комиссия отменила еще семь отказов в регистрации.

Также была удовлетворена жалоба девяти кандидатов от «Справедливой России», которые не представили необходимые документы в срок, потому что стояли в очереди. ГИК приняла решение обязать ИКМО принять документы у этих кандидатов.

Кроме того рабочая группа городского избиркома отправилась в скандально известный ИКМО «Екатерингофский», чтобы на месте рассмотреть все жалобы.