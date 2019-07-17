На Украине назвали люстрацию «от Зеленского» способом обмана избирателей

Ведущие украинские эксперты оценили возможность проведения люстрации чиновников «периода Порошенко», анонсированной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, а также спрогнозировали, насколько реально будет ее провести для новой власти. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Текст законопроекта «Об очищении власти» опубликован на сайте Верховной рады, а в качестве его инициатора выступает президент Владимир Зеленский. При этом власти Украины понимают: нынешний состав парламента уже не сможет рассмотреть этот документ (внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля), поэтому законопроект на рассмотрение нового состава депутатов придется вносить заново.

Эксперты напомнили, что, согласно тексту законопроекта о люстрации, под нее не попадут участники бывшей так называемой АТО (ныне ООС) в Донбассе, а также чиновники времен правления Петра Порошенко, которые ушли со своих должностей по собственному желанию. Необходимость закона о люстрации поясняется так: «Это не только вопрос восстановления общественного доверия к власти, но и вопрос государственной безопасности страны». Впрочем, послы стран «Большой семерки» на Украине уже выступили с заявлением, что новый закон о люстрации «не является демократическим».

По мнению киевского политолога Алексея Якубина, инициатива Зеленского неслучайно появилась в общественном поле за несколько дней до выборов в Раду.

«В целом появление законопроекта связано сразу с несколькими важными факторами в украинской политике, — говорит он. — Во-первых, таким образом власть пытается ответить на претензии значительной части украинского общества по поводу выполнения Зеленским своих предвыборных лозунгов, заявленных в ходе президентской кампании. В частности, лозунга «Наступит весна — начнутся «посадки». Весна давно закончилась, но никаких «посадок», и даже расследований в отношении «подвигов» людей из уходящей власти, общество не увидело. Да, было несколько судебных исков к Петру Порошенко за авторством Андрея Портнова. Экс-президента вызывали на допрос в прокуратуру, но на этом все и закончилось».

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко напомнил, что даже отдельные одиозные личности, которые были прямо уличены в коррупции по «делу «Укроборонпрома», не только не посажены, но и получили новую работу в госкомпаниях.

«Вторая причина появления инициативы о люстрации — это попытка администрации президента сгладить последствия публичного скандала в Борисполе, когда глава государства без веских причин выгнал из зала секретаря местной обладминистрации, — говорит Якубин. — Третья причина — начало ощутимого падения рейтингов президентской партии «Слуга народа» в преддверии выборов. Вместо изначальных 48% эта политсила сегодня имеет лишь около 40% поддержки. Многие избиратели уходят от «Слуги народа» к «Оппозиционной платформе — За жизнь», особенно на фоне активизировавшихся газовых переговоров с Москвой и освобождения украинских пленных в Донбассе. В этой ситуации команде Зеленского требовался эффектный политический ход — им и стал законопроект о люстрации членов уходящей власти. По сути, это попытка перед выборами «оседлать волну недовольства украинцев властью».

При этом и в самой команде Зеленского есть люди, которые легко могут попасть под люстрацию, отмечает Якубин. Это секретарь СНБО Александр Данилюк, Айварас Абромавичюс (который возглавил наблюдательный совет «Укроборонпрома»), представитель президента в кабмине Андрей Герус, кандидат в министры иностранных дел Вадим Пристайко и многие другие.

«Возникает вопрос — для чего Зеленский, настаивающий на отстранении от государственных дел всех чиновников «времен Порошенко», берет некоторых из них в свою же команду? — говорит политолог. — В этой ситуации президент выглядит как двуликий Янус. Кроме того, даже действующий закон о люстрации, принятый в 2014 году, находится за гранью того, что разрешено Конституцией Украины. К нему было несколько серьезных претензий — это и «коллективная вина», и то, что люстрацию проводил не специальный орган, а министерство юстиции и т. д. Кроме того, люстрационный опыт европейских стран говорит о том, что такого неразборчивого механизма отстранения от власти, как на Украине, не было никогда. При этом в Европе люстрация не была коллективной, а некоторые восточноевропейские страны и вовсе от нее отказались».

В команде Зеленского не понимают, что люстрация на государственном уровне — это ящик Пандоры, подчеркнул Якубин. Ведь все подобные инициативы команды Порошенко в итоге оборачиваются против них самих. И то же самое может произойти в будущем с командой нынешнего президента страны.

По мнению политолога Сергея Белашко, «люстрация — это тоже ответственность, причем это не окончание истории с наказанием чиновников-коррупционеров, а только ее начало».

«То, что говорят националистические силы по поводу «пророссийского реванша» в связи с люстрацией, — это полная, беспросветная чушь, — считает аналитик. — За последние 30 лет на Украине ни разу не было никакой пророссийской власти. Последним пророссийским деятелем в нашей стране был, наверное, Владимир Щербицкий, первый секретарь ЦК Компартии УССР. После него все остальные правители откровенно дистанцировались от России — начиная с Леонида Кравчука и заканчивая Порошенко. Еще Леонид Кучма открыто говорил, что «Украина — не Россия». А тот же Виктор Янукович со всех трибун заявлял, что «цель Украины — вступление в Евросоюз».

По поводу люстрации Белашко заявил, что ничего подобного на Украине проведено не будет, это просто политический трюк и попытка «электоральной мобилизации» украинцев, сомневающихся в «Слуге народа».

«По последним данным социологов из «Актив-групп», рейтинг «Слуги народа» достиг уровня в 39,2% — вместо 48,5%. Понятно, что Зеленскому за пять дней до выборов нужно было хоть что-то с этим делать, — говорит эксперт. — По партии Зеленского реально сильно ударили последние инициативы Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича. Свои проценты у нее отобрала и «Европейская солидарность», у которой сегодня 9,2%. Поэтому президенту, чтобы угодить всем, приходится одновременно изображать из себя и патриота, и борца с коррупцией, и заодно миротворца».

Объявление о будущей люстрации — «не инструмент борьбы за власть с уходящей командой, а просто способ обмана украинских избирателей», отметил Белашко.