СМИ рассказали о реакции оппозиции Судана на проект конституционной декларации

Хартум, 16 июля. Суданское оппозиционное «Движение сил за свободу и перемены» направило посредникам из Афросоюза свой ответ на предложение по проекту конституционной декларации, на основании которой государство будет жить ближайшие три года в переходный период, сообщил телеканал Sky News Arabia.

В частности, оппозиция категорически отвергла идею предоставления абсолютной неприкосновенности членам будущего суверенного совета. По их мнению, представители суверенного совета должны подпадать под юрисдикцию конституционного суда страны. Также «Движение сил за свободу и перемены» высказалось за реформу судебной системы и системы безопасности, а также призвало сделать их независимыми от суверенного совета.

Политическая оппозиция Судана выдвинула новые условия всего за несколько часов до возобновления итоговых переговоров по будущему устройству страны на предстоящий период.

Ранее переговоры и подписание конституционной декларации были назначены на воскресенье, однако были перенесены по инициативе оппозиционеров. На минувшей неделе стороны договорись о формировании суверенного совета, который будет управлять Суданом в ближайшие три года с попеременным руководством этой структуры. Также было решено создать гражданское правительство из технократов во главе с независимым политиком в качестве премьера.

Напомним, военный переворот в Судане произошел в апреле этого года на фоне протестов, которые длились около четырех месяцев. Президент страны Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее его отправили в тюрьму. Власть в свои руки взял переходный военный совет, сформированный армией. Он заявил, что намерен в течение двух лет передать руководство страны в руки избранных властей. Однако оппозиция не согласилась с идеей военных и устроила протесты. Позже в Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. В начале лета ситуация обострилась — военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме — и контакты оппозиции и силовиков прекратились. Диалог возобновился только после вмешательства посредников Афросоюза.