Кристин Лагард покинула пост главы МВФ

Вашингтон, 16 июля. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард подала в отставку.

«Я встретилась с советом управляющих и подала прошение об отставке из фонда, вступающей в силу с 12 сентября 2019 года», — цитирует заявление Лагард телеканал «360».

Она напомнила, что ее кандидатура рассматривается на пост главы Европейского центробанка, в связи с этим она приняла решение не участвовать в делах фонда. Данное решение, по ее мнению, соответствует интересам МВФ и также ускорит поиск ее преемника.

Исполнять обязанности главы МВФ временно будет Дэвид Липтон.

Напомним, 2 июля 63-летняя Лагард сообщила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ. В своем микроблоге в Twitter она отметила, что для нее «честь быть кандидатом на пост главы ЕЦБ».

Лагард возглавила МВФ в 2011 году. До Лагард МВФ возглавлял Доминик Стросс-Кан.

Как отмечала «Газета.ру», Лагард — первая женщина, возглавившая «Baker & McKenzie», проработав в фирме 25 лет, и первая женщина министр экономики, финансов и промышленности Франции, первая женщина во главе МВФ. За годы работы во французском правительстве Лагард получила прозвище «Мадам Бестакность» — так ее прозвали сами французы за созвучность имении и данного определения.

Кристин Лагард неоднократно приезжала в Россию. В 2018 году она посетила ПМЭФ и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщал RT. Именно там она сделала яркое заявление о необходимости пересмотреть санкционный режим, в том числе в отношении России. Она также призывала Россию не менять бюджетные правила, поскольку инвесторы к этому вряд ли отнесутся позитивно.