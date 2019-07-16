В Иваново нашли владельца нарушившего ПДД тигра

Иваново, 16 июля. Полицейские выяснили, что тигр, выскочивший из автомобиля на дорогу в Иваново, принадлежит цирку-шапито. Об этом говорится в сообщении управления МВД России по Ивановской области.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлено, как из стоящего в пробке автомобиля выпрыгивает тигр и выбегает на проезжую часть. При этом на хищнике нет намордника, а его поводок волочится по земле. Мужчина, выбежавший из машины вслед за животным, едва успел схватить поводок.

Сотрудники полиции установили владельца тигра. Выяснилось, что хищник принадлежит цирку-шапито, который приехал с гастролями в Иваново. Полицейские опросили директора цирка и провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобных инцидентов.

«По словам директора цирка, дрессировщик, не уведомив его, решил прокатиться с тигром в машине», — говорится в сообщении управления МВД по региону.

Проверка по факту произошедшего продолжается.

Напомним, в апреле 2019 года министерство природных ресурсов России уточнило список животных, которых запрещено держать дома. Под запрет попали крокодилы, тарантулы и лисы. Кроме того, сохраняется запрет на скорпионов, экзотических пауков, больших кошек (львы, тигры, леопарды, гепарды), ушастых тюленей, моржей, бегемотов и слонов.