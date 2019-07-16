В ОБСЕ призвали Киев обеспечить языковые права нацменьшинств

Нью-Йорк, 16 июля. Власти Украины должны учитывать права национальных меньшинств при разработке законов о государственном языке. Об этом заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, Киев имеет право предпринимать шаги по укреплению роли государственного языка, однако принятие подобных решений должно осуществляться с учетом этнического и языкового разнообразия на Украине.

«Сбалансированную и прагматичную языковую политику следует по возможности проводить на основе позитивных шагов и поощрений, а не штрафов. Следует учитывать особенности регионов», — пояснил Заньер.

Он также добавил, что в тексте закона о государственном языке нет достаточной юридической ясности и гарантий защиты прав национальных меньшинств в языковой сфере.

9 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предполагает использование украинского языка практически во всех сферах жизни. Кроме того, закон обязывает всех госслужащих разговаривать и писать исключительно на украинском языке.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал СБ ООН дать беспристрастную оценку украинскому закону о языке, действие который нарушает минские соглашения. Небензя также обратил внимание, что русский язык по-прежнему является основным языком общения для многих украинцев.