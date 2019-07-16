«Урал» отказался продавать Меркулова в «Спартак»

Москва, 16 июля. ФК «Урал» оказался от предложения «Спартака» по защитнику Михаилу Меркулову. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, екатеринбургский клуб был готов отпустить 25-летнего футболиста, однако хотел выручить за его трансфер около трех миллионов евро.

При этом «Спартак» оценил игрока в 1,5 миллиона евро, а затем увеличил предложение по нему до 1,7 миллиона евро. На оба предложения «Урал» ответил отказом. По словам собеседника агентства, сейчас «Спартак» занял выжидательную позицию и может вернуться к варианту с Меркуловым ближе к закрытию трансферного окна.

Михаил Меркулов выступает за «Урал» с 2015 года. В прошлом сезоне он провел 28 встреч.

Напомним, «Спартак» в первом туре нового чемпионата обыграл «Сочи» со счетом 1:0 благодаря голу защитника Самуэля Жиго. «Урал» дома оказался сильнее «Уфы». Результат встречи — 3:2. Меркулов провел на поле все 90 минут встречи.