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СМИ рассказали о месте нахождения лидера ИГ

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СМИ рассказали о месте нахождения лидера ИГ

Москва, 16 июля. Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади перебрался в Ливию, сообщило Almasdarnews со ссылкой на иракского чиновника.

Иракский политик Джабер аль-Зубейди в беседе с изданием Baghdad Post заявил, что боевики ИГ1 рассчитывают создать новый халифат в Северной Африке, а именно в Ливии, Египте и Тунисе.

Отмечается, что лидер «Исламского государства» может скрываться в нескольких регионах.

В то же время издание al-Ma’aloumeh News со ссылкой на источник в военных кругах сообщило, что согласно последним данным, Багдади прячется в туннеле в одном из иракских районов. По словам собеседник портала, силовики обдумывают план по захвату объекта, где находится Багдади.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

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