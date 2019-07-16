Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала о трагическом разводе

Москва, 16 июля. Экс-супруга Валерия Меладзе Ирина рассказала о тяжелом расставании с мужем, который перед разводом жил на две семьи.

Ирина Меладзе в эфире программы «В поисках Бога» на канале «Спас» рассказала, что очень тяжело переживала развод с супругом, поскольку Меладзе изменял ей с коллегой по музыкальной сцене Альбиной Джанабаевой. Перед разводом певец жил фактически на две семьи.

В рамках программы Ирина показала свой особняк. Почти сразу после развода она приняла решение полностью изменить дом, в итоге ремонт затянулся на несколько лет. На сегодняшний день ремонт окончен.

По словам Ирины, почти в каждой комнате дома есть святой уголок. Это связано с тем, что выйти из депрессии после развода ей помогла вера.

«Внутри была рана, душа кровоточила первые годы», — рассказала она.

Ранее Ирина рассказала, что благодарна экс-супругу за то, что он ушел из семьи. По ее словам, спустя какое-то время она смогла простить неверного мужа. При этом она отметила, что о его измене «все знали, кроме нее».

Женщина выразила мнение, что во время совместной жизни вела себя неправильно, потому что «сотворила кумира» из супруга и полностью растворилась в нем.

Ирина и Валерий Меладзе прожили в браке 25 лет. У них есть три дочери. Сейчас певец женат на Джанабаевой.

Ранее СМИ сообщали, что дочь Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем — марокканским журналистом Нури Вергезе. Брачная церемония состоялась в Британии в 2017 году. Спустя два года брака супруги решили расстаться, передает «Газета.ру». Инга решила вернуться в Москву.