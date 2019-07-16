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Британские врачи впервые разделили сиамских близнецов со сросшимися головами

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Британские врачи впервые разделили сиамских близнецов со сросшимися головами

Лондон, 16 июля. Британские хирурги впервые провели операцию по разделению сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, операция проходила в одной из ведущих детских больниц Лондона в несколько этапов и длилась почти 50 часов. Участие в сложном хирургическом вмешательстве принимали более 100 специалистов, в том числе врачи и биоинженеры.

Операцию проводили двухлетним сестрам из города Чарсадда провинции Хайбер-Пахтунхва. Девочки родились со сросшимися черепами и общими кровеносными сосудами. Первую операцию провели в октябре 2018 года, когда девочкам было всего по 19 месяцев, вторая операция прошла через два месяца, а заключительная – в феврале.

В ходе операции хирургии использовали технологии виртуальной реальности для того, чтобы сконструировать точную копию черепа девочек. Операция проводилась с помощью инструментов, созданных на 3D-принтере.

«Мы в долгу перед этой больницей и ее персоналом и хотели бы поблагодарить их за все, что они сделали», — сказала мать девочек.

Ранее зеленоградские врачи начали делать операции без скальпеля. Клиническая больница имени Кончаловского в Зеленограде получила радиочастотный генератор и передвижной цифровой рентгеновский аппарат с с-образной дугой.

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