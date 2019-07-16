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«Эхо Москвы» ввело цензуру в угоду любителям фекальной тематики

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«Эхо Москвы» ввело цензуру в угоду любителям фекальной тематики

Считающееся флагманом среди либеральных СМИ «Эхо Москвы» беззастенчиво идет по пути репрессий и идеологической цензуры по отношению ко всем, кто пытается донести мнение, расходящееся с позицией этого издания. Пример тому — блокировка аккаунта ФАН в сообществе «Эхо Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, на самом сайте «Эхо Москвы» наш аккаунт заблокирован уже давно, но администраторы паблика радиостанции во «ВКонтакте» еще как-то держались, хотя, похоже, из последних сил. Впрочем, судя по последним событиям, эти силы иссякли, и «Эхо Москвы» пошло по пути других либеральных СМИ, а также на поводу у своих наиболее оголтелых «поклонников».

Комментирование от имени Федерального агентства новостей в сообществе «Эхо Москвы» в социальной сети «ВКонтакте» началось 25 апреля. В период с 25 апреля по 16 июля в сообществе было опубликовано около пятисот комментариев. При попытке опубликовать еще один комментарий 16 июля выяснилось, что официальный аккаунт ФАН заблокирован, а часть опубликованных ранее комментариев — удалена.

При попытке опубликовать комментарий 16 июля выяснилось, что официальный аккаунт ФАН заблокирован

На самом деле ничего удивительного, хотя, как видно из приведенных скриншотов, комментарии ФАН носили исключительно выдержанный и аргументированный характер, были по существу обсуждаемых тем, не содержали оскорблений, посторонних ссылок и спама. То есть полностью соответствовали как нормам сообщества, так и политике соцсети. При этом многие пользователи с интересом воспринимали комментарии ФАН и готовы были поддерживать нормальную аргументированную дискуссию.

Комментарии ФАН носили исключительно выдержанный и аргументированный характер, были по существу обсуждаемых тем

Комментарии ФАН носили исключительно выдержанный и аргументированный характер, были по существу обсуждаемых тем

Комментарии ФАН носили исключительно выдержанный и аргументированный характер, были по существу обсуждаемых тем

Но, увы, не они задают тон в среде поклонников «Эха Москвы». Львиная доля комментариев пользователей под записями ФАН такова, что приводить их — предсказуемо нарываться на претензии Роскомнадзора.

Многие пользователи с интересом воспринимали комментарии ФАН и готовы были поддерживать нормальную аргументированную дискуссию

Слово «кокосик» (в значении наркотик), постоянно возникающая фекальная тема, словечки с националистическим душком, предложение «подавиться своим гноем», и, конечно, фонтаны из обсценной лексики — вот «аргументы» поклонников этого либерального издания. Видимо, пойдя на поводу у этой части своей аудитории, «Эхо Москвы» и ввело цензуру в угоду любителям фекальной тематики.

Многие пользователи с интересом воспринимали комментарии ФАН и готовы были поддерживать нормальную аргументированную дискуссию

Многие пользователи с интересом воспринимали комментарии ФАН и готовы были поддерживать нормальную аргументированную дискуссию

Тем не менее Федеральное агентство новостей готово было продолжать дискуссию, ориентируясь на здоровые силы, которые, безусловно, есть среди подписчиков паблика «Эхо Москвы» во «ВКонтакте», но видно — не судьба. Ну что ж, продолжим разговор на своем поле — в рамках нашей постоянной рубрики «ФАН разъясняет».

Напомним, весной Федеральное агентство новостей запустило проект по комментированию с нашего официального аккаунта публикаций на сайтах и в сообществах так называемых либеральных СМИ. Увы, большинство этих изданий, часть которых признана в России иноагентами, пошло по пути репрессий и цензуры, заблокировав аккаунты ФАН как у себя на сайтах, так и в своих сообществах в социальных сетях.

Чтобы донести свою позицию до читателей, мы запустили проект «ФАН разъясняет», в котором подвергаем анализу ложь, передергивания и искажения, которые стали визитной карточкой либеральных СМИ.

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