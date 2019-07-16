«Эхо Москвы» ввело цензуру в угоду любителям фекальной тематики

Считающееся флагманом среди либеральных СМИ «Эхо Москвы» беззастенчиво идет по пути репрессий и идеологической цензуры по отношению ко всем, кто пытается донести мнение, расходящееся с позицией этого издания. Пример тому — блокировка аккаунта ФАН в сообществе «Эхо Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, на самом сайте «Эхо Москвы» наш аккаунт заблокирован уже давно, но администраторы паблика радиостанции во «ВКонтакте» еще как-то держались, хотя, похоже, из последних сил. Впрочем, судя по последним событиям, эти силы иссякли, и «Эхо Москвы» пошло по пути других либеральных СМИ, а также на поводу у своих наиболее оголтелых «поклонников».

Комментирование от имени Федерального агентства новостей в сообществе «Эхо Москвы» в социальной сети «ВКонтакте» началось 25 апреля. В период с 25 апреля по 16 июля в сообществе было опубликовано около пятисот комментариев. При попытке опубликовать еще один комментарий 16 июля выяснилось, что официальный аккаунт ФАН заблокирован, а часть опубликованных ранее комментариев — удалена.

На самом деле ничего удивительного, хотя, как видно из приведенных скриншотов, комментарии ФАН носили исключительно выдержанный и аргументированный характер, были по существу обсуждаемых тем, не содержали оскорблений, посторонних ссылок и спама. То есть полностью соответствовали как нормам сообщества, так и политике соцсети. При этом многие пользователи с интересом воспринимали комментарии ФАН и готовы были поддерживать нормальную аргументированную дискуссию.

Но, увы, не они задают тон в среде поклонников «Эха Москвы». Львиная доля комментариев пользователей под записями ФАН такова, что приводить их — предсказуемо нарываться на претензии Роскомнадзора.

Слово «кокосик» (в значении наркотик), постоянно возникающая фекальная тема, словечки с националистическим душком, предложение «подавиться своим гноем», и, конечно, фонтаны из обсценной лексики — вот «аргументы» поклонников этого либерального издания. Видимо, пойдя на поводу у этой части своей аудитории, «Эхо Москвы» и ввело цензуру в угоду любителям фекальной тематики.

Тем не менее Федеральное агентство новостей готово было продолжать дискуссию, ориентируясь на здоровые силы, которые, безусловно, есть среди подписчиков паблика «Эхо Москвы» во «ВКонтакте», но видно — не судьба. Ну что ж, продолжим разговор на своем поле — в рамках нашей постоянной рубрики «ФАН разъясняет».

Напомним, весной Федеральное агентство новостей запустило проект по комментированию с нашего официального аккаунта публикаций на сайтах и в сообществах так называемых либеральных СМИ. Увы, большинство этих изданий, часть которых признана в России иноагентами, пошло по пути репрессий и цензуры, заблокировав аккаунты ФАН как у себя на сайтах, так и в своих сообществах в социальных сетях.

Чтобы донести свою позицию до читателей, мы запустили проект «ФАН разъясняет», в котором подвергаем анализу ложь, передергивания и искажения, которые стали визитной карточкой либеральных СМИ.