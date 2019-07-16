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Стало известно, почему Гудкову отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

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Стало известно, почему Гудкову отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

Москва, 16 июля. Окружная комиссия отказалась регистрировать Дмитрия Гудкова кандидатом на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Меня сняли с выборов в присутствии секретаря МГИК Попова, дали 5 минут на выступление», — написал Гудков в своем Telegram-канале, отметив, что десять членов окружной комиссии проголосовали за отказ регистрировать его в качестве кандидата в Мосгордуму, два выступили против, а один воздержался.

Гудков получил отказ в регистрации из-за 18,4% недействительных подписей. Согласно закону, допустимый процент брака составляет 10%.

О том, что Гудков занимается фальсификацией голосов избирателей, стало известно еще во время проведения подписной кампании. Уже экс-кандидат в кандидаты на выборах в Мосгордуму решил, что вести честную предвыборную гонку слишком трудно, поэтому лучше обратиться к незаконному способу — подделке подписей. Гудковым была сформирована целая подпольная «фабрика подписей», позже ее сотрудники решили обратиться в полицию и рассказать о махинациях и творящемся беззаконии.

Подробнее о грязных политических технологиях и провокациях сторонников скандального блогера Алексея Навального — в фильме Федерального агентства новостей «Анатомия протеста».

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