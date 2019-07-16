Политолог назвал спланированной провокацией подделку подписных листов Соболь и Ко

Москва, 16 июля. Предвыборная кампания оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилась полным провалом.

В ходе предвыборной кампании в Мосгордуму команда скандального блогера Алексея Навального применяла самые грязные политические технологии, включая фальсификацию документов и подкуп избирателей. Кроме того, оппозиционеры пытаются спровоцировать массовые протесты, чтобы создать хаос накануне единого дня голосования.

Ранее стал известно, что Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы. По данным Мосгоризбиркома, у некоторых кандидатов выявлено большое количество брака в подписных листах. Так, в подписных листах в поддержку кандидатуры юриста «ФБК» Любови Соболь было обнаружено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% превышает допустимый законом порог в 10%. Кроме того, большое количество брака было обнаружено в подписных листах Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и Сергея Митрохина.

После этого либералы попытались устроить масштабную несанкционированную акцию протеста в Москве, однако на митинг пришли не более 500 человек.

По мнению главы Института новейших государств Алексея Мартынова, фальсификация подписных листов в поддержку оппозиционных кандидатов является спланированной провокацией, передает «ПолитЭксперт».

«Люди, которые этим занимались и собирали подписи, не могли об этом не знать. Мало того, что там огромное количество фальсификаций, так еще и мертвых людей. Взяли базу, видимо, недавно умерших в Москве людей и запустили. Явно же они не думали, что это пройдет незамеченным», — пояснил Мартынов.

Стоит отметить, что все «кандидаты из команды Навального», включая Илью Яшина и Любовь Соболь, были пойманы на фальсификации подписных листов.

29 июня сотрудники полиции задержали несколько человек по подозрению в фальсификации подписных листов в поддержку Соболь. В Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлено помещение «подпольной фабрики», где осуществлялась подделка документов. На видео можно увидеть агитационные плакаты, а также листовки в поддержку Соболь.