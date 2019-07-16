Гоген Солнцев удивил поклонников снимком резко постаревшей 64-летней жены

Москва, 16 июля. Скандальный шоумен Гоген Солнцев поделился с подписчиками информацией о состоянии своей супруги Екатерины Терешкович, которая в настоящее время находится в санатории на реабилитации. Соответствующий пост он разметил в своем профиле в Instagram.

Оказывается, Катя пристрастилась к алкогольным напиткам, и поэтому пришлось обратиться за помощью к профессионалам. Солнцев вместе с падчерицей Полиной навестил свою супругу в санатории. На фотографии, появившейся в Сети, Терешкович можно с трудом узнать: от пластических операций не осталось и следа.

Подписчиков шоумена удивили такие неожиданные изменения. Одни считают, что он намеренно сдал Екатерину в «психушку», а другие гадают, что произошло с Терешкович, которая после пластической операции помолодела на несколько десятков лет. Некоторые уверены, что опубликованный снимок старый и был сделан еще до преображения Кати.

«Навестили. Катя всем передает большой привет, по вечерам немного прохладно, и мы привезли одежды. Ей очень он понравился, как видно) просит, чтобы за нее не переживали, ей тут очень нравится, скоро она будет снова в строю!» — написал Гоген.

Подписчики шоумена обратили внимание на то, что у Терешкович «глаз еще не смотрит на север», поэтому можно с уверенностью говорить, что фотография старая.

«Организм не обманешь. Что-то она совсем плохо выглядит», — пишет infiniti77777.

«Это просто кошмар. У меня у одной такое ощущение, что Кати уже давно нет в живых, а это просто желание Гогена подпитывать интерес аудитории, чтобы не угасал?» — предположил один из подписчиков Гогена.

«Хорош издеваться!» — обратилась к шоумену borisovatatiana8186.

«Что вы с ней сделали? Бедная женщина», — сетует helen.helena.7106670.

Ранее сообщалось, что Гоген Солнцев сходил в океанариум с незнакомой дамой лет шестидесяти. На вид его спутнице примерно столько же лет, сколько и его супруге Екатерине Терешкович. Снимок с незнакомкой он опубликовал в Instagram.