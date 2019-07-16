Уволены четверо полицейских, причастных к делу Ивана Голунова. События дня. ФАН-ТВ

Дело Голунова Шапки полетели, и теперь уже вовсю летят головы. Четверо полицейских, причастных к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, уволены со своих должностей. Таковы итоги служебной проверки в московском УВД по Западному округу. Правда, об именах, званиях или выявленных нарушениях общественность так и не узнала. Зато СМИ выяснили, что уволенные стражи порядка с решением не согласились и даже планируют судиться с МВД. За делом Ивана Голунова Россия внимательно следит с 6 июня: именно в этот день журналиста задержали в столице. При личном досмотре у него нашли около 4 г метилэфедрона, а в квартире — еще порядка 5 г кокаина. Затем последовали арест и обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Правда, сам Голунов утверждал, что вещества ему подбросили, да и общественность встала на сторону журналиста. Но не успело пройти и недели, как история кончилась, по сути, так и не начавшись. По итогам следственных экспертиз, глава МВД Владимир Колокольцев закрыл уголовное дело, не только признав отсутствие доказательств, но и ошибку своих сотрудников. От работы были отстранены два генерал-майора полиции Андрей Пучков и Юрий Девяткин. Чуть позже их увольнение подписал президент России Владимир Путин и даже назвал ситуацию с Голунова настоящим произволом. Теперь этим вопросом займется СК РФ, куда дело передано для дальнейших разбирательств.

Обмен пленными Киев и Москва обменяют пленных. Такой неожиданный анонс прозвучал сегодня в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Его представитель Вадим Пристайко рассказал о переговорах «нормандской четверки», прошедших еще 12 июля в Париже. По его словам, обмен пленными состоится в течение месяца, но в каком формате — не понятно, хотя несколько вариантов уже озвучены: 10 на 10, 15 на 15 и наиболее пацифистский «всех на всех». Вместе с этим Пристайко отметил, что ждет возвращения украинских моряков. Их задержали в прошлом году за провокацию в Керченском проливе. К слову, именно эта тема стала основной на телефонных переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Они договорились продолжить работу по возвращению «удерживаемых лиц». Некоторые СМИ полагают, что в сделку по обмену может войти Кирилл Вышинский, главный редактор «РИА Новости Украина». Но официальных комментариев на этот счет пока не было. В любом случае новые переговоры Путина и Зеленского уже анонсированы. И вновь по телефону. Их дата не определена, но повестка, судя по всему, будет той же.