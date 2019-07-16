Донбасс потребовал от Зеленского признать курс на интеграцию с Россией

Донецк, 16 июля. Несколько тысяч активистов и неравнодушных жителей Донбасса собрались сегодня в самом центре Донецка для участия в акции «Зеленский, признай выбор Донбасса».

Первое видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому от школьницы из Горловки появилось в социальных сетях 13 мая. На следующий день социальные сети заполонили подобные обращения к президенту страны. 20 мая блогеры из ЛНР создали сайт «Выбор Донбасса», где каждый может подписаться под требованиями к главе Украины.

Возле здания городской администрации в Донецке установлена сцена с большим экраном, на котором в режиме реального времени демонстрируется счетчик людей, принявших участие в акции при помощи интернет-регистрации. Он показывает более одного миллиона подписчиков.

Люди держат в руках флаги России, ДНР и ЛНР. В мероприятии также приняли участие активисты из Луганской Народной Республики.

Блогер из Луганска Михаил Голубович объяснил, почему такое большое количество людей приняло участие в данной акции.

«Людям надоели постоянные обстрелы ВСУ, развязанная Украиной война. Наши люди хотят строить свое независимое государство, самостоятельно выбирать торговых партнеров и развивать экономику. Также люди хотят справедливости, чтоб [начальник украинского Генштаба Руслан] Хомчак, [бывший президент Украины Петр] Порошенко и прочие понесли справедливое наказание. Мы хотим, чтобы Украина признала нашу нерушимую идею интеграции с Россией», — заявил активист.

Он также выразил надежду, что Владимир Зеленский услышит «голос жителей Донбасса».