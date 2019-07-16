Окружная комиссия отказала Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Москва, 16 июля. Юристу «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за недействительных подписей. Об этом стало известно по итогам заседания окружной избирательной комиссии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что 14,67% автографов избирателей от общего числа подписей признаны недействительными. Подчеркнем, что согласно закону число недействительных автографов в подписных листах не должно превышать десяти процентов.

Правоохранители ранее обнаружили фабрику по рисованию подписей в поддержку соратников скандального блогера Алексея Навального, в том числе Любови Соболь. В квартире, расположенной в центре Москвы, группа активистов рисовала автографы от руки «жителей» российской столицы. На просторах Интернета появились видеоролики, которые подтверждают противоправные действия.

Кроме того, позже стало известно, что команда скандальной активистки использовала данные давно умерших людей. Представители Соболь не чурались заносить их личные данные в списки «поддерживающих» протеже Навального.

Таким образом, комиссия, руководствуясь российским законодательством, приняла закономерное решение отказать Соболь из-за подделки подписей, ошибок и использования данных уже скончавшихся людей.