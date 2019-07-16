Москва, 16 июля. Окружная избирательная комиссия признала недействительными около 21% поданных за Ивана Жданова подписей. В комиссии сообщили, что количество фальсифицированных листов достигло 5,7 тысячи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией Жданов выдвигался кандидатом на выборах в Московскую городскую думу по районам Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол. Как ранее выяснило Федеральное агентство новостей, Жданов пошел по стопам своего отца — заместителя мэра Нарьян-Мара. Именно на деньги жителей этого города сын чиновника учился в престижном вузе Москвы. Однако прокуратура выявила хищения, и деньги на оплату обучения пришлось возвращать.

Иван Жданов — яркий пример мажора, пытающегося сделать имя, ничего не делая. Даже в Фонде борьбы с коррупцией, являясь его директором, сам Иван никакими расследованиями не прославился. Что касается попытки Жданова участвовать в выборах, то она выглядит подозрительно и печально. У Жданова нет ни программы, ни электората, ни даже слоганов. По данным юриста Александра Зорина, прописан Иван на юге столицы — на Варшавском шоссе, а не в округе, от которого выдвигается.

То, что пятая часть подписных листов в пользу Жданова оказались поддельными, не стало новостью. Ранее сателлиты скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин и другие попались на фальсификации. В Москве сотрудники полиции обнаружили штабы по изготовлению поддельных подписей в поддержку так называемых «независимых кандидатов».

Более того, общественник Илья Ремесло выяснил, что за соратников Навального готовы голосовать даже умершие. При проверке подписных листов было выявлено, что значительная часть подписей сделана «мертвыми душами».

Уличенные в фальсификации подписей кандидаты потребовали встречи с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Глава городской комиссии согласился провести встречу, однако самовыдвиженцы устроили истерику на встрече с Горбуновым, превратив прием с балаган.