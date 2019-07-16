В Госдуме призвали задуматься о наказании Митрохина за попытку оказать давление на ЦИК

Представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, оказывая прямое давление на Центризбирком, нарушает российское законодательство. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Во вторник, 16 июля, независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы пришли на встречу с руководством ЦИК. Правда, почему-то не было тех, кто больше всех кричал: ни Любови Соболь, ни Ильи Яшина, ни Дмитрия Гудкова. Видимо, их мало волнует, будут ли они зарегистрированы на выборы или нет. Не ради этого они «майданили» у стен Мосгоризбиркома накануне.

Однако любопытен другой момент. Сергей Митрохин во время своей встречи с руководством ЦИК потребовал «принять политическое решение» и зарегистрировать всех кандидатов. То есть призвал государственный орган прямо нарушить закон и административно продавить незаконное решение. Депутат Виталий Милонов считает, что при принятии решения о допуске кандидатов до участия в выборах можно руководствоваться только законом.

«Вообще, не знаю такого формата, когда политическая партия или какой-то гражданин требуют от органа власти принятия политического решения. Этот орган власти должен руководствоваться только одним — законом. Митрохину может нравиться этот закон или нет, он может полагать, что закон нарушен, и тогда оспаривать решение в прокуратуре. Но давить на орган власти, требовать от него какого-то решения, независимо от того, насколько оно правовое, он не имеет права», — уверен Виталий Милонов.

Таким образом, по мнению депутата, Митрохин, оказывая давление на орган власти, вступает в конфликт с законом. ЦИК действует в рамках существующего законодательства. И никак иначе.

«Поэтому тут скорее надо подумать о том, нет ли в действиях Митрохина нарушения закона. Не должны ли к нему быть применены соответствующие санкции», — резюмировал Виталий Милонов.

Как отметил политолог Иван Аркатов, представители оппозиции действуют в своем фирменном стиле.

«Когда им это нужно, они требуют нарушить закон. И сами постоянно это делают и прикрываются громкими словами о свободах и правах. Слова Митрохина о желании уникальных условий об этом так и говорят. Требуя принять политическое решение и зарегистрировать всех кандидатов, он подтверждает, что предлагает нарушить закон. Наша страна уже живет в других условиях, и такое давление никогда не сработает», — заключил политолог.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидату в Московскую городскую думу Любови Соболь из-за подделки подписей. В связи с этим скандалистка решила вывести на улицу своих «сторонников». Протеже блогера Алексея Навального организовала несанкционированный митинг в Москве, за провокации был задержан целый ряд «оппозиционных» кандидатов в Мосгордуму, в частности, муниципальный депутат Илья Яшин и сама юрист «ФБК» Любовь Соболь. Одиозная активистка призывала участников митинга провоцировать правоохранителей и сама фактически набросилась на полицейских.

Кроме того, Соболь попалась на липовых подписях избирателей. ФАН сообщало, что в центре Москвы была обнаружена «фабрика» по рисованию подписей в поддержку оппозиционных кандидатов.