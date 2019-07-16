Донбасс сегодня: ВСУ по глупости понесли крупные потери, Киев готовит реванш под Луганском

Донбасс, 16 июля. Войска Операции объединенных сил (ООС) расстреливают юг ДНР из гаубиц. Армия Киева ведет войну инженерной техникой. Десантники ВСУ готовят провокации под Луганском. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка

За прошедшие сутки ранений и убийств мирных граждан, а также повреждений гражданской инфраструктуры в ЛНР и ДНР от обстрелов украинских вооруженных формирований не зафиксировано. Однако огонь в направлении республик не прекращается.

По информации представительств ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, всего за сутки задокументировано 13 нарушений режима тишины: три на луганском направлении и десять — на донецком. Военнослужащие украинской армии традиционно использовали при обстрелах ДНР минометы и гранатометы, а на юге республики — 122-мм гаубицы. По территории республик Донбасса выпущено около 140 боеприпасов.

ВСУ понесли большие потери из-за нестандартных методов ведения войны

Самоходная установка разминирования «УР-77» создана для разминирования минных полей и действует путем создания ударной волны от взрыва снаряда, считающегося инженерным боеприпасом. Из сообщения пресс-офицера Народной милиции ДНР Даниила Безсонова следует, что накануне украинские военные попытались использовать указанную установку для стрельбы по Докучаевску (ДНР).

Однако военнослужащие не учли специфику работы указанной установки и применили ее без тормозного каната. Отлетевший двигатель установки был обнаружен Народной милицией ДНР в районе Докучаевска. В первый раз жертв среди мирного населения чудом удалось избежать.

При повторном применении украинскими силовиками «УР-77», снова без тормозного каната, отказал двигатель установки, и вылетевший боеприпас взорвался над головами запускающих его военнослужащих. Мощность взорвавшегося снаряда составила около полутонны.

В результате неумелого использования техники, не предназначенной для обстрелов, трое бойцов ВСУ погибли и одиннадцать тяжело ранены.

Командование ООС готовит провокации в районе Станицы Луганской

Продолжается подготовка к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Заседание должно состояться 17 июля. В преддверии встречи киевские силовики традиционно пытаются организовать провокацию на линии разграничения. На данный момент известно, что новые диверсии готовятся в зоне ответственности 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

Как заявил пресс-офицер Луганской Народной милиции Яков Осадчий, об этом свидетельствует выявление разведкой установленных расчетов противотанковых ракетных комплексов в районе разведения сил и средств в Станице Луганской. Также источник луганчан в штабе оперативно-тактической группировки «Север» сообщает, что украинская армия ведет подготовку к провокационным обстрелам, чтобы вернуться на утраченные в результате разведения сил и средств позиции.