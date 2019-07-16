Пушков отреагировал на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста

Москва, 16 июля. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности украинских крылатых ракет «Нептун» якобы за несколько минут уничтожить Крымский мост. Соответствующее сообщение сенатор опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Турчинов уже не глава СНБО, но все угрожает что-то взорвать и что-то уничтожить. Но его мрачная доктрина востребована сегодня на Украине лишь ультраправыми и остатками режима Порошенко», — заметил российский сенатор.

Он обратил внимание на то, что идеи Турчинова по-прежнему опасны и безумны.

«Перефразируя Карла Маркса, мертвые пытаются хватать живых», — написал Пушков.

Напомним, ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пригрозил уничтожить за несколько минут Крымский мост крылатыми ракетами «Нептун», созданными на Украине. Он также заявил, что «Нептун» якобы может уничтожить военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском морях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова Турчинова. Она подчеркнула, что подобные заявления украинских чиновников «нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, с которым ассоциируется Украина», а не с российской стороны.