Французский министр уволился после шикарных обедов за счет бюджета

Париж, 16 июля. Министр экологических преобразований Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку. Незадолго до этого французские СМИ рассказали о роскошных ужинах, которые чиновник устраивал за счет бюджета.

Как пишет издание Mediapart, политик устраивал «пиршества» в период с июня 2017 года по сентябрь 2018 года, когда занимал пост спикера Национальной ассамблеи. По данным СМИ, всего де Рюжи дал около 10 таких ужинов в замке Лассэ, который является резиденцией спикеров. На этих встречах гостям предлагали лобстеров и вина из парламентских погребов. Например, бутылка Mouton-Rotschild 2004 года оценивается в 500 евро, а Château Cheval-Blanc 2001 года — в 550 евро. По информации издания, чиновник также потратил 63 тысячи евро бюджетных средств на ремонт в служебных апартаментах. Кроме того, он снимал муниципальное жилье по льготной цене, хотя не нуждался в нем.

BFMTV сообщает, что министр решил уволиться из-за публикаций. По его словам, пресса якобы устроила «линчевание», а необходимость защищаться от нападок журналистов «мешает работать». Де Рюжи добавил, что подаст в суд иск о клевете к изданию Mediapart.