Москва, 16 июля. Экс-лидеру группы «Коррозия металла» Сергею «Пауку» Троицкому отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. Такое решение вынесла окружная комиссия.

Причиной стали поддельные подписи избирателей. Всего самовыдвиженец должен был собрать 5 тыс. автографов москвичей, чтобы иметь право зарегистрировать свою кандидатуру на выборы депутатов Мосгордумы.

В массовой фальсификации были уличены также «навальнистка» Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин и ряд других деятелей, решивших податься в политику. Соболь пошла дальше других и даже организовала подпольную квартиру, где молодые люди рисовали ей подписи. За такую работу она обещала им по две тысячи рублей за смену. Этот конспиративный штаб правоохранители накрыли в минувшие выходные.

14 июля оппозиционеры устроить несогласованный с властями митинг, требуя права быть допущенными к выборам, несмотря не подлоги.

К слову, сам Паук 12 июля тоже провел в Москве необычную акцию, запустив ростовые куклы из воздушных шаров. Ввысь к облакам отправились: «Сексуальная рабыня — Соболь», «Агент мэрии — Яшин», «Гудков — руководитель ОПГ», «Адвокат Навального дьявола» [Жданов], «Политический импотент — Милов» и «Прибалтийский шпион — Янкаускас».

Перед запуском Троицкий дал куклам ценные указания. К примеру, Любовь Соболь он отпустил на свободу из сексуального рабства Навального, Гудкову пожелал вместо тусовок качественно собирать свои подписи, Яшину пожелал долететь до Колымы и принести хоть какую-то реальную пользу.