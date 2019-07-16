В Мосгоризбиркоме опровергли данные о «недействительных подписях» Ширвиндта и Азара

Москва, 16 июля. Информация о том, что Мосгоризбирком не засчитал подписи телеведущего Михаила Ширвиндта и журналиста Ильи Азара, является ложной. Об этом сообщил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Ранее в Сети стали распространяться фейки, что столичный избирком якобы не засчитывает подписи, которые на самом деле не были забракованы. Валентин Горбунов опроверг эту информацию.

На сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека говорится, что глава Мосгоризбиркома сообщил об итогах проверки подписей четырех жителей столицы, которые обратились в СПЧ из-за того, что их подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы якобы были признаны недействительными. Проверка показала, что автографы двух обратившихся на самом деле были учтены.

«По информации Мосгоризбиркома, подписи двух избирателей (Лукьянова Е. А., Чепуренко А. Ю.) отсутствуют в ведомостях недействительных подписей и признаны комиссией достоверными», — отмечается в сообщении.

При этом автографы еще двух человек не были учтены из-за ошибок, которые допустили сборщики подписей. Например, в одном из этих случаев была допущена ошибка в фамилии избирателя.

«Также в сети Интернет распространена информация о признании недействительными подписей таких известных людей как Илья Азар и Михаил Ширвиндт. Это не соответствует действительности, подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными», — говорится в письме Валентина Горбунова.

Он отметил, что нарушений избирательного законодательства в действиях окружных избирательных комиссий не было установлено.

14 июля стало известно, что Мосгоризбирком отказал юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму. В представленных ею подписных листах 725 оказались недействительными.

В бюллетенях в поддержку Соболь оказались подписи «мертвых душ». Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло представил доказательства, разоблачающие фальсификации при сборе автографов москвичей «независимыми кандидатами». Он рассказал, что проверка выявила наличие данных умерших людей в подписных листах. Он также предоставил фотографии могил покойных жителей Москвы, которые «подписались» за оппозиционных кандидатов.

Позже Соболь пожаловалась, что сотрудники столичного избиркома якобы «забраковали» подписи Азара и Ширвиндта в ее поддержку. В ответ телеведущая Ксения Собчак опубликовала снимок подписного листа Соболь, который свидетельствует, что подпись журналиста Ильи Азара считается учтенной. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что подпись Ширвиндта за Любовь Соболь засчитана.

Напомним, столичная полиция обнаружила «тайный штаб», где фальсифицировали подписи в поддержку Любови Соболь. Этот «цех» по подделке автографов сотрудники правоохранительных органов нашли в одной из столичных квартир.

Один из задержанных «рисовальщиков», представившийся Павлом, рассказал, что им нужно было заполнять по 40 листов в день на троих.

Кроме того, координатор штаба Соболь рассказал о некоторых странностях, с которыми столкнулись сборщики подписей, и указал на махинации.