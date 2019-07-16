Турецкие отели снизили цены на проживание для россиян

Москва, 16 июля. Турецкие отели, не досчитавшись части клиентов из-за повышения цен на лето, снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских путешественников, сообщила АТОР.

Руководство турецких отелей снижает цены на размещение на июль-август на 10-15%, отметила организация.

В АТОР добавили, что у гостиниц, которые работают с европейскими туристами, меньше проблем, поскольку за счет бронирования по системе «last minute» у них есть шанс заполнить пустые комнаты. Россияне же, в отличие от европейцев, готовы ехать при снижении стоимости за размещение.

По оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), в Анталье средняя загрузка отелей на два летних месяца прогнозируется на уровне 90-92%. Однако по некоторым гостиницам она будет ниже — около 82-85%.

В POYD считают, что недобор туристов наблюдается у тех отелей, которые слишком сильно подняли цены на проживание на фоне успешного сезона в прошлом году.

Российские операторы подтвердили снижение цен и большое количество скидок в отелях Турции. Правда, эти спецпредложения действуют на определенные даты и они временные.