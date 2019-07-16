Малькевич и ФАН помогли немецкому журналисту выйти победителем из схватки с Google

Российское медиасообщество поддержало своих немецких коллег, подвергшихся цензурной атаке со стороны Google, и интернет-гигант вынужден был отступить. Принадлежащий Google хостинг YouTube разблокировал независимый канал NuoViso.TV немецкого журналиста Норберта Флейшера.

По мнению Норберта, который связывал блокировку своего канала с критикой участия Германии в военной операции в Йемене, смягчение политики хостинга, принадлежащего корпорации Google, — результат солидарности с ним журналистов, в первую очередь российских.

Радостную новость от Норберта Федеральному агентству новостей сообщил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который первым в России поднял волну против репрессий в отношении независимой журналистики в ФРГ. Именно эта волна, которую подхватило Федеральное агентство новостей, помогла немецкому журналисту выйти победителем из схватки с Google.

«Наконец-то из Германии пришли хорошие новости: после того, как медиасообщество двух наших стран буквально встало на дыбы, YouTube полностью разблокировал канал моего друга — немецкого журналиста Норберта Флейшера», — сказал Малькевич.

Член ОП РФ напомнил, что канал NuoViso.TV был полностью удален с YouTube без объяснения причин вечером 11 июля. Восстановили его тоже без всяких объяснений и извинений, говорит Малькевич.

«Американские монополисты в этом плане удивительно стабильны — и удалили, и восстановили без каких-либо разъяснений. А что? — Очень удобно: захотел — наказал, захотел — помиловал. А почему, зачем, и кому выгодно — догадывайтесь сами», — говорит глава Фонда защиты национальных ценностей.

Впрочем, кому это было выгодно, у наблюдателей особых сомнений нет: канал NuoViso.TV был удален с YouTube менее чем через час после появления материала, критикующего немецких военных, как известно, в рамках НАТО тесно сотрудничающих с Пентагоном. А, поскольку Google и YouTube — американские корпорации, картина становятся совсем уж понятной.

«Мой хороший знакомый — немецкий режиссер-документалист Вильгельм Домке-Шульц, который сотрудничал с NuoViso, тоже уверен, что Норберт пострадал за то, что позволил себе критиковать военную политику правительства Германии», — говорит Малькевич.

Впрочем, благодушествовать и расслабляться рано, и дело даже не в том, что канал-то разблокирован, но все комментарии пропали, как будто их не было, предостерегает собеседник ФАН.

«На мой взгляд, то, что нам удалось добиться, что канал разблокировали, — это большое достижение для продвижения свободы слова. А еще — это важный сигнал всем нам: молчать ни в коем случае нельзя, иначе нас просто всех «закопают» поодиночке. Поэтому победа Норберта — это и наша победа. Напомню, мы в России оказались единственными, кто за него вписался», — говорит Александр Малькевич.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно освещало историю с блокировкой канала Норберта Флейшера. О подоплеке преследования Норберт сам рассказал в интервью ФАН.