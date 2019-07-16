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Принц Гарри похвастался новыми достижениями своего первенца

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Принц Гарри похвастался новыми достижениями своего первенца

Лондон, 16 июля. Принц Гарри похвастался новыми достижениями своего сына Арчи. Его первенцу недавно исполнилось два с половиной месяца.

О том, что малыш уверенно держит головку, Гарри поведал на премьере фильма «Король Лев» в Лондоне. Певица Бейонсе и ее муж Джей Зи решили сделать комплимент чете, заметив, что Арчи «просто потрясающе красив». Принц тут же стал рассказывать о том, как сын быстро растет и набирает в весе. Все это, по его мнению, заслуга Меган, ведь она кормит ребенка грудью, пишет портал «7дней».

К слову, далеко не все считают Арчи красивым ребенком. Например, 61-летний радиоведущий «Би-би-си» в своем Twitter сравнил новорожденного сына Гарри и его супруги Меган с шимпанзе, после этого журналиста уволили, отмечает «Ридус».

Ранее Infox сообщал, что Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор стал седьмым в очереди на британский престол после своего дедушки принца Чарльза, дяди принца Уильяма, племянников Джорджа, Шарлотты и Луи, а также папы принца Гарри.

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