В Верховной раде Украины предложили отменить закон о госязыке

Киев, 16 июля. Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду Украины предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Соответствующая информация появилась на официальном сайте парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев. В предложении подчеркивается, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят с грубыми нарушениями.

Депутаты заметили, что не допустят разжигания языковой войны в стране. Они выступили за «свободное развитие русского языка и доступ к образованию на родных языках национальных меньшинств».

Напомним, закон о госязыке, подписанный пятым президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля. Согласно документу, украинский язык необходимо использовать во всех сферах жизни. Оппозиционные силы в стране уверены, что принятый закон негативно влияет на общество, так как лишает другие языки защиты, предусмотренной конституцией страны.

Закон о госязыке предполагает создание специальной «языковой комиссии», задача которой будет заключаться в наблюдении за применением украинского языка. Кроме того, на Украине планируют ввести экзамены для чиновников на уровень знания государственного языка.

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее отмечал, что закон о госязыке фактически делит украинское общество на тех, кто говорит по-украински, и на «изгоев».