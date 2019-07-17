Сирия, 17 июля. Курды разворачивают крупнокалиберную артиллерию в Хасаке у самой границы с Турцией. Войска САР нанесли серию мощных ответных ударов по расположениям террористов к северу от Хамы. Турецкие СМИ отрицают факт проведения жителями Алеппо митингов против оккупации Анкары, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели встречу с представителями арабских племен Заевфратья в Дейр-эз-Зоре; нанесли серию мощных ответных ударов по расположениям террористов к северу от Хамы.

Курды: разворачивают крупнокалиберную артиллерию в Северной Хасаке у самой турецкой границы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась бомбардировкам военных самолетов в окрестностях Мурека.

Турция: отрицает факт проведения жителями провинции Алеппо митингов против оккупации Анкары и подконтрольных ей боевиков.

Провинция Алеппо

Турецкие СМИ отрицают факт проведения мирными жителями на севере провинции Алеппо демонстраций против оккупации Анкары и подконтрольных ей бандгрупп Сирийской свободной армии (ССА)**. Так, газета Turkey Breaking утверждает, что недавние митинги в городе Азаз к северу от административного центра региона якобы были связаны с недовольствами населения из-за высоких цен на электроэнергию. Между тем сирийское издание Al Watan и многие местные источники передавали, что люди вновь вышли на улицы населенного пункта, чтобы выразить протест против незаконного присутствия турецких войск в САР. Подобные акции часто отмечаются во многих северных городах провинции, захваченных турками в ходе операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным портала DMC News, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и бойцы проправительственных подразделений провели встречу с представителями арабских племен Заевфратья в Дейр-эз-Зоре. Обсуждались проблемы с гуманитарной ситуацией в восточной половине одноименной провинции, где дислоцируются курдские Демократические силы Сирии (SDF)**** и их американские кураторы. Также была затронута тема продолжающегося произвола главарей SDF на этих территориях и рассматривались возможности противостояния ему в сложившихся условиях. Необходимо отметить, что нынешние оккупационные власти на востоке провинции до сих пор не предприняли никаких шагов в рамках восстановления региона.

Провинция Хама

Правительственные войска САР нанесли ответные удары по укрепрайонам боевиков-исламистов на севере Хамы из минометов и артиллерийских орудий, передает Masar Press Agency. Под огнем оказались позиции террористов вблизи населенных пунктов Таль-Малах, Джуббейн и Тель Ас-Сахр. Сведения о причиненном джихадистам уроне в настоящий момент выясняются. Данные действия САА стали реакцией на очередные недавние обстрелы радикалов и их попытки прорыва обороны правительственных сил в регионе.

Военные самолеты провели боевые вылеты в предместьях оккупированного города Мурек к северу от Хамы, сообщает информационное агентство Step News. Точные данные о том, была ли это авиация ВКС РФ или ВВС Сирии, пока уточняется. Бомбардировки велись по опорным пунктам исламистских бандгрупп, большей частью относящихся к террористическому объединению «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированному вокруг «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в России).

Провинция Хасака

Согласно информации портала Al Noir, «Демократические силы» развернули крупнокалиберную артиллерию в окрестностях города Рас Аль-Айн на сирийско-турецкой границе к северо-западу от Хасаки. Ранее поступали сведения о том, что и турки, и курды постепенно стягивают подкрепления в этот район. Также в небе над ним отмечалась разведывательная авиация Соединенных Штатов. Ряд экспертов полагают, что в ближайшее время Анкара намерена запустить новую масштабную операцию против связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) бандформирований на севере арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.