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В Италии предотвратили покушение на вице-премьера Сальвини

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В Италии предотвратили покушение на вице-премьера Сальвини

Рим, 16 июля. Участники ультраправой группировки, арестованные в Италии с крупным арсеналом оружия, планировали покушение на вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Об этом заявил сам политик.

Он подчеркнул, что был рад, что помог раскрыть это дело, «найти эту ракету».

«Мы знали об этих сообщениях: это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день», — сообщил политик журналистам.

Сальвини подчеркнул, что на этот раз она была обоснованной.

«Но вы никогда не знаете, имеете вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьёзным», — признался он.

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