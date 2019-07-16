В Италии предотвратили покушение на вице-премьера Сальвини

Рим, 16 июля. Участники ультраправой группировки, арестованные в Италии с крупным арсеналом оружия, планировали покушение на вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Об этом заявил сам политик.

Он подчеркнул, что был рад, что помог раскрыть это дело, «найти эту ракету».

«Мы знали об этих сообщениях: это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день», — сообщил политик журналистам.

Сальвини подчеркнул, что на этот раз она была обоснованной.