Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Мэр Вилюйска объяснил задержание журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

353
0 Оставить комментарий

Снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов задержали в Якутии

Якутск, 16 июля. Полиция задержала корреспондентов телеканала «Якутия 24» по заявлению мэра города Вилюйск Ньургустана Афанасьева за съемку в здании администрации без соответствующего разрешения. После дачи объяснения журналистов отпустили, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что во вторник в дежурную часть отдела МВД России по Вилюйскому району поступило заявление от главы администрации. Как сообщили журналисты, их задержали после вопроса мэру о состоянии дорог.

«Мы проводили опрос жителей Вилюйска о состоянии дорог. К нам подошел участковый и сообщил, что на меня и видеооператора поступило заявление в правоохранительные органы от мэра города Ньургустана Афанасьева, и попросил пройти с ним в отделение полиции», — рассказал корреспондент «Якутии 24» Евгений Тойтонов, слова которого приведены на сайте телеканала.

По словам Тойтонова, мэр города изначально был настроен агрессивно и запрещал его снимать, а после вопроса о дорожных работах вытолкал журналистов за дверь. Тогда сотрудники «Якутии 24» отправились проводить опрос среди горожан.

Мэр города, комментируя инцидент, сообщил, что съемочная группа не показала удостоверение и стала снимать прямо на улице, задавая провокационные вопросы про выделенные 95 млн рублей на строительство дорог.

«Действовали крайне агрессивно, засыпали некомпетентными вопросами. Во-первых, деньги не республика предоставила, а бюджет района из дивидендов АЛРОСА. Во-вторых, работы ведутся», — объяснил Афанасьев в комментарии РИА Новости.

Афанасьев добавил, что пригласил журналистов к себе в кабинет. Уже в здании сотрудники стали вести себя агрессивно, заявляя, что приехали издалека по заданию руководства НВК. На что мэр сделал замечание, посоветовав журналистам в следующий раз приезжать подготовленными.

«Это действительно актуальный вопрос для города, поэтому информацию нужно готовить тщательно, оперируя достоверными данными», — рассказал мэр города.

Ранее Следственный комитет РФ выдвинул обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, который напал на журналиста телеканала «Россия-24» во время интервью.

 

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров