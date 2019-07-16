Главные новости 16 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 16 июля.

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой. Скончалась актриса Ольга Вяликова.

Легкомоторный самолет упал на частный дом в Чечне. Пострадали четыре человека. Четыре человека пострадали при падении самолета на частный дом в Чечне.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, что его очень гостеприимно приняли в Москве. Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву.

История современной российской оппозиции не стоит на месте. Представляя собой череду поражений на выборах из-за неспособности набрать голоса избирателей, она будто идет по кругу. Анатомия протеста. МГД: оппозиция и ее методы борьбы за власть.

Шведские ученые выяснили, как группа крови может влиять на развитие рака. Названа неуязвимая для рака группа крови.

Российская оппозиция вновь пустилась во все тяжкие. Анатомия протеста — ФАН покажет лицо проплаченной оппозиции.

Доктор Александр Мясников рассказал, какие привычные каждому россиянину медицинские препараты могут быть опасны. Доктор Мясников назвал опасные лекарства из аптечки каждого россиянина.

Россия вооружается «запрещенными» ракетами и якобы готовится к региональным войнам в Европе. Die Welt сообщила о возможном «неожиданном ударе» России в Европе.

Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания. Бастрыкин выступил за возвращение конфискации имущества.

Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS. Испытывались 35 продуктов от 19 производителей. Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.