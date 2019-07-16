Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Москва, 16 июля. Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Пресс-служба Управления Росгвардии Владимирской области, отвечая на запрос издания, руководствовалась федеральным законом «О войсках национальной гвардии», который не обязывает бойцов предъявлять удостоверение, а также называть свои фамилию, должность и звание.

В ведомстве отметили, что сотрудникам рекомендуются представляться для предотвращения конфликтных ситуаций, но это не касается случаев пресечения преступлений и административных правонарушений.

Кроме того, правоохранители имеют право досмотреть вещи человека, если сотрудник считает его подозреваемым, добавили в пресс-службе. Если же человека не считают подозреваемым, то бойцы Росгвардии могут предложить добровольно показать вещи, в том числе средства связи и содержащиеся в них материалы.