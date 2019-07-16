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ФНС опровергла масштабный сбой в единой базе российских ЗАГСов

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ФНС опровергла масштабный сбой в единой базе российских ЗАГСов

Москва, 16 июля. Единый регистр ЗАГСов проходит плановое обновление, никакого масштабного сбоя в системе нет, заявили в ФНС России.

В ведомстве также подчеркнули, что об обновлении были предупреждены все операторы, они могут работать в офлайн-режиме.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что из-за проблем в единой федеральной базе органы ЗАГС россиянам массово отказывают в желании пожениться, зарегистрировать ребенка или получить свидетельство о смерти близких.

Система перестала работать утром в понедельник. Сотрудники ЗАГСа во Владимире рассказали, что «техподдержка пишет, что принимает меры», но каких-то улучшений они не видят. При этом они заверили, что стараются оперативно предоставлять людям все документы, там, где это возможно, даже заполняют бумаги вручную.

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