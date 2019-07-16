Сирия, 16 июля. Один из турецких бойцов погиб при взрыве СВУ на севере Ирака. «Ан-Нусра»*** вступила в противостояние с «Джейш Аль-Ахрар» в Идлибе. Агент САА обнаружил подземное укрытие исламистов в северной части Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям исламистов к юго-западу от Алеппо; ведут поиск «спящих ячеек» ИГ1 в юго-восточной части Дейр-эз-Зора; обнаружили подземное укрытие «Джейш Аль-Иззы» на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): лишилась одного из боевиков недалеко от Аль-Баба северо-восточнее Алеппо.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку в районе месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: вступила в противостояние с «Джейш Аль-Ахрар» в провинции Идлиб.

ВС Турции: потеряли одного из своих бойцов в результате взрыва СВУ на севере Ирака.

Провинция Алеппо

Правительственные войска приступили к ответным обстрелам укрепрайонов джихадистов в западной части провинции. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по военным объектам боевиков вооруженной оппозиции на подступах к населенному пункту Халса юго-западнее Алеппо. Никакой информации о нанесенном радикалам уроне пока не поступало. Напомним, в первой половине дня исламисты, отряды которых базируются в данном районе, нанесли удары по кварталу Хамдания в административном центре региона, в результате чего был убит один из местных жителей.

Между тем к северу от населенного пункта Тадеф, расположенного на северо-востоке от Алеппо недалеко от Аль-Баба, было обнаружено тело одного из боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА), который был убит выстрелом в голову. Предполагается, что исламист стал жертвой междоусобных стычек протурецких радикалов, которые нередко наблюдаются в северной части региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новая вылазка боевиков произошла на востоке провинции. Согласно сведениям военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), джихадисты совершили нападение в районе нефтяного месторождения Аль-Омар. Курдские интернет-порталы заявляют, что «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) удалось отразить атаку, действуя при поддержке ВВС международной коалиции. Данные о потерях сторон в живой силе или технике пока уточняются.

Тем временем правительственные войска продолжают работу над предотвращением возможных налетов «спящих ячеек» террористической группировки на западном побережье Евфрата. Как передает новостной портал Masar Press Agency, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) приступили к обыскам на юго-востоке региона в окрестностях города Абу-Кемаль.

Провинция Идлиб

Информационное агентство ANHA News сообщает о том, что в населенном пункте Ат-Талиха на юго-востоке Идлиба произошли ожесточенные столкновения между членами террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, и боевиками группировки «Джейш Аль-Ахрар». Вооруженный конфликт вспыхнул ввиду того, что во время обысков в регионе радикалы «Ан-Нусры» попытались арестовать ряд протурецких исламистов, находившихся в розыске, тогда как отряды «Джейш Аль-Ахрар» оказали им сопротивление. В результате развернувшегося противостояния обе стороны понесли потери как в живой силе, так и в технике. Напомним, большая часть территорий «Большого Идлиба» находится под контролем «Тахрир Аш-Шам», тем не менее в провинции также действуют и боевики и других исламистских бандгрупп.

Провинция Хама

Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что агенты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили подземное убежище боевиков группировки «Джейш Аль-Изза» в районе города Аль-Латамина на севере региона. Отмечается, что информация о местонахождении военного объекта позволит правительственным войскам и авиации РФ уничтожить его, нанеся точечные удары.

Тем временем артиллерия САА ведет огонь по зонам дислокации боевиков на окраинах населенных пунктов Аль-Хувейджа и Аль-Хаваш на северо-западе провинции, передает Twitter-канал (MasarPressNet). Данные о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент выясняются.

Ирак

В северных районах Ирака продолжается военная операция турецких вооруженных сил, направленная на зачистку приграничных районов от курдских вооруженных формирований. Агентство новостей SANA News сообщает о том, что в результате взрыва СВУ, заложенного членами Рабочей партии Курдистана (РПК), был убит один из турецких военнослужащих. Данная информация получила подтверждение от Минобороны Турции. Напомним, правительство Ирака осуждает действия Анкары, требуя у турецких военных прекратить боевые действия и покинуть территорию Иракского Курдистана, поскольку это является нарушением суверенитета страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.