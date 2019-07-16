Россиянка рассказала о победе над раком через 33 года после болезни

Россиянка Юлия Козицкая узнала, что такое рак, когда ей было всего 5 лет. В ее родном Краснодаре ей поставили диагноз — острый лимфатический лейкоз — и фактически отказались лечить, объяснив родителям, что шансов нет.

Спустя 33 года после тяжелой болезни москвичка рассказала в интервью Федеральному агентству новостей о том, как не сойти с ума, услышав страшный вердикт врачей, и победить рак.

«Когда меня привезли в больницу в Краснодаре, я уже была настолько слабой, что постоянно отключалась. Мне привезли качалку, посмотрели и сказали родителям: «Вашей девочке осталось жить две недели». Я на тот момент была маленькой, помню только, как мелькали эти лампочки, когда меня везли на тележке», — рассказала Юлия Козицкая.

После того как надежды вылечить ребенка в Краснодаре не осталось, семья Юлии переехала в Москву: девочку госпитализировали в детское отделение Всесоюзного онкологического центра СССР (нынешний НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина).

«Лейкемия — такое красивое название... Вот с этим диагнозом я и поступила сюда. Так как я была маленьким ребенком, я помню это как сон какой-то. Были многочисленные пункции... Была реальная борьба за мою жизнь врачей, моих родителей — боролись все. И я очень благодарна врачам, которые здесь меня спасали», — вспоминает собеседница ФАН.

По информации специалистов, показатели выживаемости детей при онкологических заболеваниях значительно выше, чем у взрослых, однако и степень интенсивности лечения маленьких пациентов при этом значительно больше.

Пятилетним ребенком Юля прошла несколько курсов химиотерапии, гормонотерапии и лучевой терапии. Организм девочки иногда настолько ослабевал от лечения, что ее переводили в закрытый бокс.

«Помещали в отдельные такие боксы, куда могут войти только врачи. Было страшновато, конечно, потому что только мелькали белые халаты. А я жутко боялась врачей, и когда ко мне кто-то шел, я кричала. Но потом этот страх прошел, я поняла, что это добрые люди», — поделилась бывшая пациентка онкоцентра.

Юлия проходила лечение почти два года: с пяти до семи лет. К моменту ее поступления в школу болезнь, говоря языком врачей, вошла в стадию ремиссии, то есть перестала угрожать здоровью. Девочка победила рак крови, который едва не превратилась для нее в приговор.

Козицкая убеждена, что ее спасли врачи и родители, но силы не сдаваться даже в самые тяжелые моменты придавало увлечение творчеством и мечта о сцене: девочке нужно было во что бы то ни стало поправиться, чтобы все задуманное исполнилось.

«Когда я лежала в отделении, я все время думала о том, что я хочу быть балериной. Я мечтала, что когда я выйду, мы с мамой пойдем в самый большой магазин в центре Москвы, купим мне розовые пуанты и я стану балериной. У меня была такая мечта, и я все время об этом думала, что я обязательно должна танцевать», — рассказала Юлия.

Юля выкарабкалась, но сразу сменить больничную койку на балетный станок не получилось: впереди был долгий процесс реабилитации. Впрочем, в первый раз в первый класс бывшая «безнадежная» онкопациентка отправилась вместе со сверстниками.

Через год ей пришлось вернуться в уже знакомые больничные стены: произошел рецидив заболевания. Последовал новый курс лечения, и заболевание в итоге отступило.

Мечта сбылась: Юлия стала танцовщицей, правда, увлеклась не классическим балетом, а индийскими танцами — с гастролями, участием в фестивалях и выступлениями на сцене. Но розовые пуанты, совсем не связанные с индийской хореографией, у нее все-таки появились. Их подарили ученики: некоторое время Юлия вела уроки танцев.

А совсем недавно она перепрофилировалась в преподавателя живописи.

«Недавно прошла обучение на преподавателя изящных искусств. До этого очень много путешествовала, участвовала в конкурсах по танцам, гастролировала. Потом вышла замуж, родила ребенка — сейчас уже сыну исполнилось 16 лет», — рассказывает Юлия.

За три десятилетия, прошедших после болезни, девушка не раз возвращалась к тем тяжелым месяцам, пытаясь осмыслить то, что произошло. Но так и не нашла для себя ответа на вопрос, почему это случилось именно с ней.

«Я росла радостным ребенком и не думала никогда, что это со мной произойдет, и переживаний-то у меня никаких особых не было. Мама говорила, что, возможно, из-за того, что был какой-то взрыв на атомной подводной лодке там, где служил мой отец на севере, в Мурманске. Может быть, это спровоцировало, но я не могу этого точно сказать», — рассуждает Юлия Козицкая.

Девушка убеждена, что это был вид испытания, через которое ей суждено было пройти. И не так важно искать причины возникновения диагноза, убеждена собеседница ФАН, тем более что вся научная общественность до сих пор не смогла дать однозначного ответа по этому поводу.

«Я хочу только сказать, что не надо этого бояться. Потому что в основном сейчас все пугаются, а это не приговор. Это просто надо принять, нужно все терапии проходить. Обязательна поддержка врачей, близких, друзей и — радость. Радость, любовь и вера», — резюмировала Юлия.

С корреспондентом ФАН женщина встретилась в стенах НМИЦ онкологии имени Блохина, куда теперь она приходит уже не в качестве пациента, а волонтера, готового оказывать любую посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Юлия говорит, что знает по себе: даже маленький человек способен справиться с огромной опасностью, когда есть кому его поддержать.