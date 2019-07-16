Кедми объяснил, как российское вооружение заставляет США делать ошибки

Москва, 16 июля. Ситуация с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 Турции продемонстрировала, что Соединенные Штаты продолжают наступать на грабли на мировом рынке оружия, считает израильский эксперт Яков Кедми.

Кедми отметил, что США продолжают повторять свои ошибки в сегменте экспорта вооружений. Причем эти ошибки приобрели уже систематический характер.

Эксперт напомнил о действиях Вашингтона в отношении Индии и Египта. Американская сторона ввела эмбарго на продажу вооружений под различными предлогами, а теперь, осознав потери, пытается вернуться. Судя по всему, США беспокоит, что Россия стала лидером на индийском и египетском рынках продукции ВПК.

Такая же ситуация происходит с Турцией, которой американцы сперва отказали поставлять противоракетный Patriot. Анкара нашла выход из этой ситуации — теперь Турция получает от России С-400. По мнению политолога, российское вооружение заставляет США делать ошибки.

«Через два года после отказа американцы вернулись и предложили Patriot по цене С-400. Турки сказали, что не купят это старье. И теперь США пытаются свалить на Россию свою глупость», — приводит «Экономика сегодня» слова Кедми.

Политолог считает, что удовлетворить потребность Турции, нацеленной на создание надежной системы противовоздушной обороны по современным стандартам, могут только Россия и США. При этом если бы С-400 были, например, у Франции, то Париж без раздумий начал продавать комплексы Анкаре, не считаясь с позицией Вашингтона, отметило издание.

«Теперь они (США) не хотят продавать Турции F-35 – и не надо! Есть такой самолет, Су-57. Турки уже сказали: мы его купим. Не надо просить американцев еще что-нибудь не продавать туркам. Они сами делают глупости настолько успешно, как ни один их противник не мог додуматься», — добавил Кедми.

В июле стало известно, что Россия начала поставлять Турции элементы для С-400. Подчеркнем, что турецкие власти, несмотря на давление Вашингтона, неоднократно заявляли, что не откажутся от российских комплексов.