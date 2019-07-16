Жители ДНР и ЛНР выступили за прямой диалог Донбасса с Зеленским

Донбасс, 16 июля. Прямой диалог между народом Донбасса и президентом Украины Владимиром Зеленским станет важным шагом к мирному урегулированию конфликта в регионе. Такую точку зрения жители ДНР и ЛНР выразили во время мероприятия в рамках акции «Выбор Донбасса».

Акция является крупнейшим общественным мероприятием в Донецкой Народной Республике. Его инициатором стала группа блогеров, которые потребовали от украинского президента предоставить Донбассу особый статус, прекратить обстрелы его территорий, вернуть жителям пенсии, а также признать право региона на интеграцию с Россией. На мероприятии в Донецке активисты выступили за прямой диалог с Зеленским.

«В Европе все время говорят о минских соглашениях. Мы понимаем их именно так, мы требуем их выполнения. Мы ничего не придумываем. Мы хотим мира, сейчас хотим», — сказала в беседе с «Донецким агентством новостей» активистка из ЛНР Дарья Пугачева.

Житель ДНР и общественный активист Сергей Ярош задался вопросом: хватит ли у президента Украины «смелости ответить» народу Донбасса?

«Красиво обещать может любой. Мы это слышим уже шестой год. Стать президентом мира может только сильная личность», — заявил он.

В свою очередь один из инициаторов акции, житель ЛНР Михаил Голубович отметил, что вряд ли в Донецке кто-то будет выступать против диалога с Владимиром Зеленским. Он считает, что президенту Украины нужно приехать в Донбасс.

«Мы ему все расскажем и покажем: кто по нам не стреляет и какой статус мы не хотим», — заявил он.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев отметил важность снятия блокады с Донбасса со стороны Киева. По его словам, отмена ограничений — одно из условий достижения мира в регионе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве Донбасс не согласился с новым руководством страны. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, которая позднее была переименована в ООС, против Донецкой и Луганской Народных Республик. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 10 тысяч человек.